El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Mar del Plata celebró el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, que dio lugar al recurso presentado por el gremio y ordenó a la empresa GAAD Group cumplir con la dotación mínima de 10 tripulantes en el buque Marlene del Carmen, tal como establece el Convenio Colectivo de Trabajo N° 708/15.

El secretario general del SOMU local, Oscar Bravo, valoró la resolución y aseguró que se trata de “un triunfo para los trabajadores”. “La Justicia interpretó como corresponde los convenios colectivos. No estábamos equivocados: pedimos que se cumpla la ley, no impedimos que el barco salga por capricho”, remarcó.

Desde el sindicato recordaron que el artículo 17 del convenio define la cantidad de tripulantes según el tipo de embarcación, mientras que el artículo 18 dispone que toda modificación debe ser acordada por las partes. “Nos paramos sobre la ley. No vamos a permitir que se vulneren derechos ni que se pongan en riesgo puestos de trabajo”, advirtieron.

El fallo revocó la decisión de primera instancia y declaró ilegal la conducta empresarial, validando el accionar del sindicato. Para el SOMU, el pronunciamiento sienta un precedente nacional en defensa de las condiciones laborales del sector pesquero.