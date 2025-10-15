Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El taxista que trasladó a Pablo Laurta desde Córdoba a Entre Ríos, luego de los femicidios y el secuestro de su hijo, brindó detalles sobre el viaje. Según su relato, Laurta le dijo que “tuvo problemas con la señora” y que durante el trayecto su hijo se descompuso, pero él lo consideró “normal”.

Joaquín contó a radio Splendid AM 990 que el viaje fue solicitado por radio taxi y que lo buscó en la terminal de colectivos vieja. El conductor recordó que Laurta se comunicó con la empresa días antes de los crímenes para consultar precios y que originalmente el destino era Concordia, aunque cambió a Gualeguaychú por inconvenientes con amigos.

Sobre el estado del acusado y del menor, señaló que Laurta parecía “tranquilo” pero “cansado”, mientras que el niño presentó vómitos y fiebre. “Le ofrecí parar en un centro médico, pero se negó, me dijo que era normal”, dijo el taxista, quien además precisó que al niño no le daba comida sólida, solo golosinas.

Finalmente, Joaquín contó que Laurta solo llevaba “un bolso viajero con muda para el niño” y reafirmó que “nunca lo maltrató” durante el trayecto. Las autoridades de Entre Ríos advirtieron que el arma encontrada en la habitación del hotel estaba cargada y temieron por la seguridad del menor.