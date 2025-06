Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes el Tribunal Oral Federal 2 concedió la prisión domiciliaria a la expresidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, para que cumpla la condena de seis años de prisión por la causa Vialidad, cuya confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se produjo la semana pasada.

El tribunal aceptó el pedido de la defensa para que la exmandataria cumpla la detención en su departamento ubicado en la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat, aunque deberá cumplir con una serie de condiciones. Entre los requisitos, Fernández de Kirchner deberá utilizar una tobillera electrónica.

Mientras esto ocurre, la centralidad política y mediática de los últimos días pasa por el balcón de la calle San José. Cada tanto se asoma la expresidenta para el festejo ruidoso de los curiosos y militantes que se encuentran en sus alrededores. Tanta repercusión tiene allí que en algunas encuestas realizadas en las últimas horas en las redes sociales, la gente votó mayoritariamente que ese balcón era hoy más importante que el de la Casa Rosada.

Pero ante la condena de seis años de prisión, las que deberá cumplir en el domicilio antes mencionado, vale la pena recordar cuál fue la última aparición pública de Cristina Fernández e incluso sus vacaciones del pasado mes de enero en Monte Hermoso junto a su hija Florencia y un grupo de amigos.

El acto en Corrientes

Se recordará por mucho tiempo que el último acto de la exmandataria fue el 7 de junio en la provincia de Corrientes, para respaldar la candidatura a gobernador del actual intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, días donde ya se especulaba con una ratificación de la condena por parte de la Corte.

“Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta”, expresó en ese momento. Sostuvo que los 12 años de gestión kirchnerista en el país posibilitó “crear universidades en cada una de las provincias argentinas, de manera tal que no tuvieran que irse al centro del país a poder completar una carrera”, al tiempo que agregó: “Lo que nunca me van a perdonar es que en esos 12 años y medio pudimos lograr los niveles de desempleo más bajos”.

En ese tenor, Cristina enfatizó que “también la participación de los trabajadores fue la más alta de toda la historia del PBI nacional (…) O pagarle al Fondo para que no nos digan cómo tiene que ser la política económica del país y que no nos vengan a contar del superávit. Cuéntenla completa a la historia”.

Unos días antes, la expresidenta había participado de una entrevista en C5N con el periodista Gustavo “Gato” Silvestre donde había confirmado que sería candidata a legisladora provincial en Buenos Aires por la tercera sección electoral.

“Hace una semana anuncié oficialmente mi candidatura—ante el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, elección sumamente importante por su representación. Anuncié eso y empezaron con que “cómo va a ir” (…) cada uno tiene que estar donde mejor pueda ayudar a la organización de una construcción política que devuelva al pueblo bienestar”.

A su vez, dijo con ironía: “Salió el anuncio y se desataron los demonios, y se comenzó a pedir de todos lados que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atentos. Digo yo: todo esto con editoriales que dicen “está acabada”, “está acorralada”, pero si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo”, dijo en la que sería la última entrevista antes de su condena.

Las vacaciones en Monte Hermoso

Pero en el inicio de año, Cristina hizo algo que rara vez ha hecho en los últimos años: ir de vacaciones. La dirigente del PJ nacional estuvo más precisamente en Sauce Grande, a unos 7 kilómetros hacia el Este de Monte Hermoso, a través de un camino costero que nace en la zona céntrica de ese balneario bonaerense.

Cristina se sacó fotos con la gente que la saludaba en Monte Hermoso, donde pasó sus vacaciones en enero de este año.

El dato surgió tras la publicación de una foto en Facebook, que mostraba a la exjefa de Estado en el balneario agreste, con abundante vegetación y playas extensas. CFK llegó a este destino el sábado 18 de enero, acompañada de su hija Florencia y un grupo de amigos. Cristina se estaría hospedando en una vivienda de estilo mediterráneo ubicada en la entrada de Sauce Grande, propiedad del abogado bahiense Franco Di Toto. “Es una persona que, como tantas, tienen su casa de verano en Sauce y no sabía que la expresidenta se iba a alojar allí”, indicaron vecinos de la ciudad de Bahía Blanca.

La expresidenta y su hija Florencia, en el balneario bonaerense de Monte Hermoso.

Durante su estadía, Cristina se sacó fotos con algunos turistas que la reconocieron y la saludaron. En ese momento había trascendido que el encargado de gestionar el alquiler fue Alejandro Di Chiara, exintendente de Monte Hermoso en dos períodos (2007 y 2019) y actual vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

Por estas horas Cristina saluda a los ciudadanos que se acercan a verla. Mientras tanto, se define cómo será la jornada del miércoles, la que en principio era para acompañarla a Comodoro Py y que ahora será con una movilización –a las 14:00– a Plaza de Mayo.