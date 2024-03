Bruno Bussanich, el playero asesinado en la noche del sábado en Rosario, escribió hace 10 días un último posteo en el que expresaba su apoyo y confianza al presidente Javier Milei.

“Tomé la decisión de no hablar más de política y no enterarme de nada, por ahora viene todo bien y confío que así sea”, comienza el tweet publicado en la red social X (ex Twitter).

Y agregó: “Todo mi apoyo al León, es el único capaz de hacernos salir del agujero que estamos”.

Pese a que Bruno no escribió más si se dedicó a repostear mensajes, la mayoría en apoyo al Presidente.

El crimen

Este sábado Bruno Bussanich estaba trabajando en una estación situada en Mendoza al 7600 cuando, poco antes de la medianoche, un individuo armado irrumpió en la oficina del establecimiento y disparó tres veces contra el joven.

La víctima recibió dos impactos de bala en el pecho y uno en la cabeza y murió poco después en el centro hospitalario al que fue trasladado. Los perpetradores del crimen huyeron en un vehículo accidentado, ocupado por dos individuos que se dieron a la fuga tras el ataque.

En el lugar del suceso, los investigadores hallaron una misiva dirigida al gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, en la cual se les reprocha la situación carcelaria en la región.

“Esta contienda no se trata de territorio. Es contra Pullaro y Cococcioni. Así como hemos alcanzado 300 bajas, estando unidos, acabaremos con más vidas inocentes al año”, reza la nota, firmada por “Zona Norte, Zona Sur y Zona Oeste”.

Este cruel asesinato del empleado de la estación de servicio se suma a una serie de actos violentos que han sacudido a Rosario en las últimas semanas. Incluso, la tarde anterior, se había colocado un cartel en la intersección de Oroño y Circunvalación advirtiendo sobre futuros ataques contra “más personas inocentes”.