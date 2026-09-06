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La aprobación de 67 pliegos judiciales enviados por el Gobierno de Javier Milei al Senado de la Nación abrió durante los últimos días un nuevo capítulo de la interna del Partido Justicialista. El acompañamiento del bloque peronista a la mayoría de los candidatos generó cuestionamientos de sectores del propio espacio, especialmente por la designación de Pablo Yadarola, uno de los magistrados que integrará la estratégica Cámara Federal porteña.

La votación se produjo el jueves 27 de agosto. De los 67 pliegos tratados, 66 fueron aprobados por unanimidad, mientras que el correspondiente a Pablo Bertuzzi fue votado por separado y obtuvo 44 votos afirmativos contra 23 negativos. El bloque Justicialista no acompañó este último nombramiento.

El dato político que generó mayor repercusión fue el respaldo peronista a Yadarola, cuyo nombre había sido fuertemente cuestionado por el kirchnerismo en el pasado a raíz de su viaje a Lago Escondido. El magistrado, junto con otras figuras del ámbito judicial, había quedado vinculado a aquel episodio que derivó en una investigación judicial.

“Una crisis fenomenal”

Durante el debate en el recinto, el jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans, defendió el acompañamiento a los pliegos aunque mantuvo fuertes cuestionamientos al funcionamiento del Poder Judicial. “Estamos con una Justicia altamente ineficiente“, sostuvo el senador formoseño, según consignó Infobae, al tiempo que calificó al Poder Judicial como “el poder más desprestigiado”.

José Mayans: “Estamos con una Justicia altamente ineficiente”.

Mayans fue todavía más contundente al describir la percepción social sobre la Justicia: “El 90% no cree en el Poder Judicial, es una crisis fenomenal“, afirmó durante su intervención. El dirigente también dejó en claro que el bloque peronista no acompañaría a Bertuzzi. “Nos vamos a oponer expresamente a Pablo Bertuzzi por lo que es de público conocimiento“, señaló, de acuerdo con la cobertura de Infobae. La posición de Mayans mostró así una diferencia entre el rechazo a un nombre puntual y el acompañamiento al resto de los candidatos.

La defensa del voto

Una de las voces que salió a explicar la decisión fue la senadora Juliana Di Tullio, quien quedó en el centro de la discusión luego de las críticas. Según publicó Urgente24, Di Tullio cuestionó las acusaciones de quienes hablaron de “pactos espurios” y sostuvo que la aprobación de los pliegos respondió a “decisiones políticas institucionales del Senado“.

La legisladora respondió particularmente a los cuestionamientos de los periodistas Gustavo Sylvestre y Fernando Borroni, quienes habían puesto el foco en el acompañamiento del bloque de Unión por la Patria a los pliegos. En una publicación difundida en redes sociales y reproducida por Urgente24, Di Tullio expresó: “Me sorprende que algunos periodistas (…) interpreten como ‘pactos espurios’ decisiones políticas institucionales del Senado”.

J. Di Tullio: “Decisiones políticas institucionales del Senado”.

La senadora también cuestionó la relación del canal C5N con Marcelo D’Alessandro, a partir de su función dentro de Grupo Indalo. La respuesta abrió otro frente de discusión, esta vez entre dirigentes peronistas, sectores del periodismo cercano al kirchnerismo y la propia bancada legislativa.

La crítica interna

El caso de Yadarola terminó convirtiéndose en el punto más sensible de la votación. La Nación analizó la decisión del kirchnerismo y señaló que el respaldo al magistrado resultaba particularmente significativo porque la propia Cristina Kirchner lo había cuestionado años atrás y lo había señalado como parte de la estructura judicial vinculada al denominado “lawfare“.

La discusión no quedó limitada a la designación de un juez. Para distintos sectores del peronismo, el voto expuso un cambio de estrategia frente al Poder Judicial. En esa misma línea, El Destape puso el foco en la llegada de Yadarola y Bertuzzi a la Sala I de la Cámara Federal porteña y en la importancia que tendrá ese tribunal para expedientes de alta sensibilidad política, entre ellos el caso $LIBRA. El medio describió la conformación de ese tribunal como una pieza central de la estrategia judicial del Gobierno.

¿Un nuevo vínculo?

La discusión derivó rápidamente hacia una cuestión de mayor alcance: si el peronismo está modificando su relación histórica con los tribunales. Urgente24 planteó que detrás del acompañamiento a los pliegos existen negociaciones vinculadas al futuro del Consejo de la Magistratura, organismo clave para la selección y control de los jueces federales y nacionales. El medio vinculó esas negociaciones con la intención de distintos sectores del PJ de conseguir representación en el organismo.

En ese análisis también aparece la figura de Cristina Fernández de Kirchner, a partir de versiones que atribuyen a la expresidenta una estrategia de negociación para definir candidaturas al Consejo de la Magistratura. El planteo, sin embargo, fue presentado por el medio como una versión y no como una confirmación oficial. El tema también fue abordado por El Destape, que puso el voto a Yadarola dentro de un escenario más amplio de reacomodamiento del peronismo y señaló que, entre los 66 senadores que acompañaron el pliego, estuvieron dirigentes identificados con distintos sectores del espacio.

El Gobierno festejó

Mientras la discusión crecía dentro del PJ, el Gobierno de Milei aprovechó la votación para destacar el volumen de designaciones alcanzado durante 2026. Según informó Infobae, con los nuevos pliegos aprobados el Ejecutivo llegó a 177 designaciones judiciales convalidadas por el Senado durante la gestión de Milei. La Oficina del Presidente calificó el resultado como un “récord histórico” desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994.

La aprobación también fue presentada por el oficialismo como una muestra de capacidad para construir acuerdos parlamentarios con distintos bloques.

Excede a los jueces

La discusión sobre los pliegos terminó funcionando como una nueva fotografía de la interna peronista. Por un lado, dirigentes como Mayans y Di Tullio defendieron el acompañamiento como una decisión institucional del Senado. Por otro, sectores del PJ cuestionaron que el mismo espacio que durante años denunció la existencia de un Poder Judicial condicionado por intereses políticos haya terminado acompañando a algunos de los magistrados más controvertidos.

En ese contexto, algunos medios nacionales hablaron directamente de una “interna feroz” y vincularon el conflicto con la falta de liderazgos claros dentro del peronismo. La controversia, además, aparece en un momento en el que el PJ intenta ordenar su estrategia de cara a 2027. El voto de los jueces dejó al descubierto que, más allá de las diferencias públicas entre sus principales dirigentes, también existen distintas miradas sobre cómo relacionarse con el Gobierno nacional y, especialmente, con el Poder Judicial.

Así, la votación de los 67 pliegos no sólo permitió al oficialismo avanzar en la cobertura de vacantes judiciales. También abrió una pregunta puertas adentro del peronismo: si se trata de un acuerdo parlamentario puntual o del comienzo de un nuevo vínculo con la Justicia y con el Gobierno de Milei.