La Libertad Avanza (LLA) ratificó su alianza con el PRO en CABA y Provincia, con un compromiso de coordinación legislativa. Karina Milei y Mauricio Macri destacaron la necesidad de “sostener y profundizar” el rumbo del Gobierno.
El peronismo confirmó el frente Fuerza Patria, que competirá a nivel nacional y bonaerense, integrando espacios como los de Juan Manuel Abal Medina y Guillermo Moreno, pero sin Juan Grabois. En Santa Fe también funcionará bajo el mismo sello, mientras que en Entre Ríos se presentó Fuerza Entre Ríos, liderado por Adán Bahl y Guillermo Michel.
En tanto, la alianza Provincias Unidas, impulsada por gobernadores como Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Carlos Sadir y Claudio Vidal, sumó al armado Somos Buenos Aires y a referentes radicales como Martín Lousteau y Facundo Manes. En CABA, ese espacio competirá bajo el nombre Ciudadanos Unidos.
En Córdoba, Provincias Unidas reúne a 14 partidos, incluyendo PJ, Hacemos, GEN, Socialismo y Compromiso Federal. En San Juan, lo integran Hacemos por San Juan, la Coalición Cívica, el Partido Socialista y Para Adelante, de Facundo Manes.
La Coalición Cívica y Confianza Pública lanzaron Hagamos Futuro en CABA, con el respaldo de Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta, junto a MID, Transformación, Partido de las Ciudades y Partido Federal.
En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio presentó un frente que agrupa a PRO, UCR, MSE, Partido FE, Partido Libertario y LLA.
El Frente de Izquierda-Unidad competirá con Myriam Bregman y Gabriel Solano como candidatos a diputados nacionales por CABA, integrado por PO, MST, PTS e Izquierda Socialista. Por fuera, Manuela Castañeira (Nuevo MAS) será candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.
