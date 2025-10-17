Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

¿Cómo consultar tu lugar de votación en Santa Cruz?

Para saber en qué escuela y mesa te corresponde votar en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025, podés consultar el padrón electoral oficial. La Cámara Nacional Electoral ha dispuesto un sistema en línea donde los ciudadanos pueden verificar el establecimiento asignado para votar.

Pasos para consultar tu lugar de votación

Acceder al sitio oficial: Ingresá al portal de la Cámara Nacional Electoral: https://www.padron.gob.ar/ Ingresar tus datos: Completá los campos requeridos con tu número de documento de identidad y fecha de nacimiento. Obtener la información: El sistema te proporcionará el establecimiento y la mesa asignados para votar.

¿Qué hacer si la información es incorrecta?

Si al consultar el padrón detectás que tu lugar de votación es incorrecto o no estás habilitado, es fundamental realizar el reclamo correspondiente. Podés comunicarte con la Cámara Nacional Electoral o con el Registro Nacional de las Personas para corregir cualquier error.

Importancia de conocer tu lugar de votación

Conocer con antelación en qué escuela y mesa te corresponde votar te permitirá planificar tu jornada electoral, evitando inconvenientes y asegurando tu participación en el proceso democrático. Recordá que el voto es obligatorio para los ciudadanos argentinos.

¿Qué es la Boleta Única de Papel?

Este año, se implementará por primera vez en Santa Cruz la Boleta Única de Papel (BUP). Es un instrumento de votación compuesto por una sola papeleta que incluye todas las categorías de cargos a elegir. La autoridad de mesa te entregará la BUP y un bolígrafo; deberás marcar con una cruz la opción de tu preferencia y luego introducirla doblada en la urna.

Consejos para el día de la elección

Verificá tu lugar de votación con anticipación.

Llevá tu DNI actualizado.

Consultá el horario de apertura y cierre de las mesas de votación.

En caso de dudas, acercate a la autoridad de mesa para recibir asistencia.

Para más información y actualizaciones, visitá el sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral: https://www.padron.gob.ar/