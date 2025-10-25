Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las elecciones legislativas de 2025 representan un momento clave para la política argentina. En esta jornada, los ciudadanos votarán para renovar 127 bancas de diputados y 24 de senadores, distribuidas en siete distritos. Los resultados definirán no solo la composición del Congreso, sino también la capacidad del presidente Javier Milei y de los legisladores para aprobar nuevas leyes o vetar medidas existentes, marcando el rumbo de las políticas nacionales en los próximos años.

Veda electoral y restricción de alcohol: fechas clave

Con las elecciones nacionales de 2025 acercándose, se establecen medidas específicas para mantener la tranquilidad y la seriedad del proceso electoral. Una de las principales restricciones es la prohibición de venta de alcohol en los días previos a la elección. Esta medida busca evitar disturbios, altercados o situaciones de desorden público que puedan afectar la jornada electoral o sus vísperas. Además, se pretende que los ciudadanos emitan su voto de manera consciente y libre, sin la influencia del consumo de alcohol.

Horarios de la prohibición de venta de alcohol

Según lo dispuesto, la venta de bebidas alcohólicas se limitará a partir del sábado 25 de octubre a las 20:00 y se reactivará el domingo 26 de octubre a las 00:00, cuando finalice la jornada electoral. Esta restricción aplica a todos los comercios: supermercados, bodegas, bares, restaurantes y boliches.

El incumplimiento de esta normativa puede acarrear multas significativas e incluso penas de prisión de 15 días a seis meses, conforme al Código Electoral Nacional.

Veda electoral: medidas complementarias

La veda electoral inicia oficialmente el viernes 24 de octubre a las 8:00 y se extiende hasta el domingo 26 a las 21:00. Durante este período, no solo se prohíbe la venta de alcohol, sino que también se restringen ciertas actividades políticas, comerciales y de difusión publicitaria vinculadas a las elecciones. La finalidad es asegurar que el proceso electoral se desarrolle con normalidad, evitando manipulaciones o influencias sobre el electorado.

Históricamente, el control del consumo de alcohol en períodos electorales ha servido para prevenir intentos de manipulación del voto, garantizando que los ciudadanos puedan acudir a las urnas en pleno uso de sus facultades y tomar decisiones informadas.

Consejos para comerciantes y ciudadanos

Los comercios deben planificar sus ventas con anticipación para evitar sanciones, y los votantes deben tener en cuenta los horarios de restricción al organizar su jornada. El cumplimiento de estas normas es clave para garantizar un proceso electoral transparente y seguro.