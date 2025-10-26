Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 26 de octubre, más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar en las elecciones legislativas 2025, en las que se renueva parte del Congreso Nacional. Como en cada comicio, el voto es obligatorio, aunque existen casos en los que la asistencia es optativa o puede justificarse sin multa.

De acuerdo con la Justicia Nacional Electoral, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre 18 y 70 años. Quienes no concurran a las urnas serán incluidos en el Registro de Infractores y deberán abonar una multa económica para regularizar su situación.

En cambio, el voto es optativo -es decir, sin sanción por no presentarse- para los siguientes grupos:

Jóvenes de 16 y 17 años, que pueden votar voluntariamente.

Mayores de 70 años, que conservan el derecho pero no la obligación.

También hay excepciones contempladas por la ley para quienes se vean imposibilitados de sufragar. Están exentos de votar:

Jueces y auxiliares de justicia afectados al desarrollo de los comicios.

Personas que se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación (con justificación policial).

Trabajadores de servicios públicos que deban cumplir guardias esenciales (con certificación del empleador).

Personas con problemas de salud, que deberán presentar certificado médico.

Además, vale aclarar que los extranjeros residentes no pueden votar en elecciones nacionales —solo en comicios locales, si las normas provinciales lo permiten—. En tanto, las personas privadas de libertad con prisión preventiva sí pueden emitir su voto, siempre que estén inscriptas en el padrón especial habilitado por la Justicia Electoral.

Las mesas permanecerán abiertas de 8 a 18 horas. Quienes aún no sepan dónde deben votar pueden consultar el padrón definitivo en www.padron.gob.ar