El vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió este jueves que el Gobierno cometió “errores”, pero enfatizó que no modificará el rumbo de su gestión. Además, sostuvo que la administración de Javier Milei no está dispuesta a “seguir aumentando pobres”.

En declaraciones al canal A24, Adorni señaló: “Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo. La gente se tiene que adaptar al nuevo sistema”.

El funcionario agregó que no hay soluciones mágicas para la economía y subrayó que su gobierno no cederá a políticas que puedan llevar al país a situaciones similares a las de Venezuela: “No estamos dispuestos a seguir aumentando pobres. No vamos a ceder a volvernos Venezuela”.

Sobre el contexto electoral, Adorni confió en que “la gente nos va a acompañar” en las elecciones de octubre y afirmó que el oficialismo está realizando “un análisis más fino de cómo votó la gente el domingo”.