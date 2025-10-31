Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió este viernes un extenso comunicado en sus redes sociales dirigido a “los compañeros y compañeras militantes”, en el que hizo un análisis de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre y reflexionó sobre los desafíos políticos que enfrenta el peronismo.

En el texto, la exmandataria comenzó con un mensaje de agradecimiento: “Quiero dar un profundo reconocimiento y agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que trabajaron a lo largo y a lo ancho del país en nombre del peronismo para estas elecciones”.

Fernández de Kirchner analizó los resultados de la Provincia de Buenos Aires y cuestionó la estrategia electoral adoptada, recordando advertencias previas: “La excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento… DIOS QUIERA ME EQUIVOQUE. Lo hice de corazón y por un motivo muy sencillo: NO ME INTERESA TENER RAZÓN, ME INTERESA GANAR LAS ELECCIONES”.

La vicepresidenta también destacó la victoria de gobernadores peronistas en otras provincias y consideró que factores externos influyeron en la votación: “Al viejo antiperonismo se le sumó otro factor: el miedo; un actor determinante ante la posibilidad de una crisis política que terminara agravando la ya terrible situación de la gente de a pie. Aun así y en términos estrictamente electorales la suma de los votos peronistas a nivel nacional fueron del 35% frente al 40% de LLA”.

Además, advirtió sobre lo que considera una ofensiva contra el peronismo y el campo nacional y popular: “Se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper el peronismo y el campo nacional y popular en su conjunto. La dirigencia política, sindical y social en la Argentina está en libertad condicional”.

En este marco, hizo referencia a decisiones judiciales recientes, criticando fallos que benefician a dirigentes opositores y confirman condenas contra figuras del peronismo: “Ese mismo día y a la misma hora, esa misma Corte confirmó la condena contra Martín Sabbatella… y coronó su día de furia antiperonista confirmando dos condenas contra Guillermo Moreno, que incluyen no sólo privación de la libertad, sino INHABILITACIÓN DE POR VIDA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS”.

Finalmente, Cristina Fernández reiteró la necesidad de unidad dentro del peronismo y el rol de la militancia: “Sigo sosteniendo el valor de la unidad como instrumento político de construcción nacional, popular y democrática. Unidad a la que se debe sumar militancia con cohesión y claridad estratégica y programática”.

El comunicado fue publicado desde su residencia en San José 1111, a 143 días de su prisión y proscripción, y también incluyó una reflexión sobre la importancia de la historia y la anticipación política: “Estudie historia, estudie historia, estudie historia. Churchill tenía razón”.