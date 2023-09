Es un tema central de esta campaña y va a notarse con claridad en el primer debate presidencial que tendrá lugar en dos semanas. En su lucha por ganar en primera vuelta o, por lo menos, entrar al balotaje, a quiénes van a elegir como principal contrincante Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich.

Los distintos equipos de campaña lo han definido y alguna respuesta ya se puede encontrar en las apariciones públicas de los tres principales candidatos de esta elección.

En el caso de Javier Milei es muy claro. Fue el ganador de las PASO y da por sentado que mantendrá los votos que logró en agosto, así que apunta principalmente a quitarle votos a Juntos por el Cambio y atraer a algunos de los que no fueron a sufragar. “Yo soy el verdadero cambio” asegura el libertario y critica duramente a Bullrich, entre otras cosas, por su pasado como integrante de Montoneros. “Tiene las manos manchadas con sangre”, dijo días atrás.

Sus diferencias con Unión por la Patria son claras y tan evidentes que no se preocupa mucho por remarcarlas. Son parte de un pasado que ha llevado al país al desborde inflacionario y gran pobreza. Están claramente en la otra vereda.

Su pelea es contra la “casta” y lo son tanto Bullrich como Massa. “Una argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Basta de la joda. Se les terminó la joda y por eso me quieren exterminar. Por eso me mandan a los 200 fracasados, por eso me mandan a los pseudos intelectuales, por eso me mandan a los curas villeros, por eso me mandan a atacar por los medios”, aseguró Milei el viernes.

En el caso de Sergio Massa, en su doble rol de ministro de Economía y candidato presidencial, sus “enemigos” no solo son los otros candidatos sino que debe pelear diariamente con la inflación y el derrumbe del poder adquisitivo de los salarios.

En su rol de ministro que viene “apagando incendios” sigue marcando como enemigo al Fondo Monetario -que, destaca, lo sentó nuevamente a la mesa Mauricio Macri– y sus exigencias, así que toma casi a diario medidas que alivien los bolsillos de los argentinos heridos por la reciente devaluación del peso.

En su rol de candidato, hoy sus principales dardos van dirigidos a Milei. Según dice a los suyos, Massa entiende que “a Bullrich ya la saqué de la cancha” y ahora “el debate de ideas por el futuro es con Milei”. En el equipo de campaña del candidato oficialista creen que pueden sumar entre cuatro y cinco puntos entre quienes no fueron a votar explicando el “desastre” que sería un gobierno libertario para la gran mayoría de los trabajadores. Así volverán a movilizar a muchos peronistas que optaron por no votar en las PASO de agosto.

Patricia Bullrich triunfó en su interna contra Horacio Rodríguez Larreta en modo “halcón” y ahora se vio obligada a cambiar de estrategia para entrar al balotaje.

En esta “nueva” campaña, Patricia está apuntando al fuerte sentimiento antikirchnerista de sus potenciales votantes para sumar puntos el 22 de octubre. También creen en su equipo de campaña que para pescar entre quienes no fueron a votar en las PASO debe recurrir al “peligro” que traerá un posible balotaje entre Milei y Massa. El actual ministro de Economía, Alberto Fernández y Cristina Kirchner serán los más apuntados en lo que queda de la campaña.

En la gira electoral que inicia a bordo del “Patomóvil” se dedicará a recuperar votantes de Juntos por el Cambio confrontando con el gobierno y su candidato. “Seguir confrontando con Milei no va a hacer más que alimentarlo y sumarle votos, teniendo en cuenta la particularidad de sus seguidores”, estiman en las cercanías de Bullrich.

Sus lineamientos de campaña serán “terminar con el desastre del kirchnerismo”, apuntando a Massa, y remarcar que ella representa “el cambio posible, no el mágico”, dirigiéndose a Milei.

Tampoco es que dan por absolutamente perdidos los votos que fueron para el libertario, por lo que seguirán explicando que sus propuestas son imposibles de llevar adelante y que pondrá en riesgo la gobernabilidad del país y la paz social. En esto último, especialmente en cuanto a la dolarización, quien toma protagonismo a la hora de marcar las incongruencias de estas propuestas es Carlos Melconián.

Los “enemigos” de los tres candidatos están tomando forma. Para Milei, son los dos por igual ya que ambos representan a la vieja casta política que se quedará sin poder en su gobierno. Massa prefiere discutir políticamente con el libertario, ya que ve a Bullrich sin posibilidades de llegar al balotaje. Y para Bullrich, lo que le dará más empuje a su candidatura será la pelea con los kirchneristas. Lo acertado de estas decisiones se verán el 22 de octubre.