El Gobierno formalizó el aumento para el personal de casas particulares mediante la Resolución 3/2025 de la CNTCP, publicada en el Boletín Oficial. La medida, anunciada a comienzos de noviembre, establece dos incrementos: un 1,4% desde noviembre, calculado sobre los salarios mínimos de septiembre, y un 1,3% adicional en diciembre, aplicado sobre los valores ya actualizados.

Con el incremento del 1,3% previsto para diciembre, las escalas definidas por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) quedan de la siguiente manera:

Supervisores : con retiro: $3.783,32 la hora / $471.961,06 mensual, sin retiro: $4.143,71 la hora / $525.691,97 mensual.

: con retiro: $3.783,32 la hora / $471.961,06 mensual, sin retiro: $4.143,71 la hora / $525.691,97 mensual. Personal para tareas específicas (cocina, cuidado especializado): con retiro: $3.582,80 la hora / $438.483,53 mensual, sin retiro: $3.926,79 la hora / $487.121,05 mensual.

(cocina, cuidado especializado): con retiro: $3.582,80 la hora / $438.483,53 mensual, sin retiro: $3.926,79 la hora / $487.121,05 mensual. Caseros : $3.383,53 la hora / $427.807,54 mensual

: $3.383,53 la hora / $427.807,54 mensual Asistencia y cuidado de personas : con retiro: $3.383,53 la hora / $427.807,54 mensual, sin retiro: $3.783,32 la hora / $476.759,57 mensual.

: con retiro: $3.383,53 la hora / $427.807,54 mensual, sin retiro: $3.783,32 la hora / $476.759,57 mensual. Tareas generales: con retiro: $3.135,96 la hora / $384.722,14 mensual, sin retiro: $3.383,53 la hora / $427.807,54 mensual.

Bono extraordinario

La resolución también habilita el pago de una suma no remunerativa que se liquidará junto con los haberes de noviembre y diciembre. Se trata de un refuerzo ya acordado en la paritaria, destinado a compensar la pérdida de poder adquisitivo, informó BAE Negocios.

Los montos establecidos son los siguientes:

$14.000 para quienes trabajen 16 horas semanales o más

$9.000 para quienes cumplan entre 12 y 16 horas

$6.000 para quienes presten servicios por menos de 12 horas a la semana.

A partir de enero de 2026, este adicional dejará de ser no remunerativo y quedará integrado al salario básico, por lo que comenzará a impactar en aportes, aguinaldo y futuros aumentos paritarios.

El régimen también contempla adicionales. Por antigüedad, corresponde abonar un 1% del salario mensual por cada año completo de servicio, un concepto que rige desde septiembre de 2021 y toma como punto de partida septiembre de 2020.

Quienes presten servicios en zonas desfavorables: La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones (Buenos Aires) deben percibir un 30% adicional sobre los salarios mínimos de cada categoría.