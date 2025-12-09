Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) oficializó este lunes el aumento del 2,7% correspondiente a noviembre y diciembre para el personal de casas particulares. La medida quedó confirmada mediante la Resolución 3/2025 publicada en el Boletín Oficial, tras más de 15 días de haberse cerrado la negociación paritaria.
La actualización salarial se dividirá en dos tramos acumulativos:
- 1,4% en noviembre, aplicado sobre los valores de septiembre.
- 1,3% en diciembre.
- Bonos extraordinarios para fin de año
Además del aumento, la CTCP acordó el pago de bonos extraordinarios para los meses de noviembre y diciembre. Estos montos, que varían según la cantidad de horas trabajadas, pasarán a ser remunerativos desde enero de 2026.
Montos del bono según carga horaria
- Más de 16 horas semanales: $14.000 en noviembre y diciembre.
- Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 por mes.
- Hasta 12 horas semanales: $6.000 por mes.
Cómo quedan los salarios en noviembre 2025
- Supervisores con retiro: $3.734,78 por hora / $465.904,33 por mes.
- Supervisores sin retiro: $4.090,52 por hora / $518.965,42 por mes.
- Tareas específicas con retiro: $3.535,82 por hora / $432.851,44 por mes.
- Tareas específicas sin retiro: $3.876,43 por hora / $481.837,15 por mes.
- Caseros: $3.340,11 por hora / $422.316,42 por mes.
- Asistencia y cuidado con retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 por mes.
- Asistencia y cuidado sin retiro: $3.734,78 por hora / $470.627,41 por mes.
- Tareas generales con retiro: $3.095,73 por hora / $379.784,94 por mes.
- Tareas generales sin retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 por mes.
Cómo quedan los salarios en diciembre 2025
- Supervisores con retiro: $3.783,32 por hora / $471.916,06 por mes.
- Supervisores sin retiro: $4.143,71 por hora / $525.691,97 por mes.
- Tareas específicas con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 por mes.
- Tareas específicas sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 por mes.
- Caseros: $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes.
- Asistencia y cuidado con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes.
- Asistencia y cuidado sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 por mes.
- Tareas generales con retiro: $3.135,96 por hora / $384.722,14 por mes.
- Tareas generales sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario