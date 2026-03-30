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El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) expresó su apoyo al proyecto aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para optimizar el proceso de selección de aspirantes a magistrados.

La entidad consideró que la propuesta representa un avance significativo al incluir normas que buscan brindar transparencia y reducir la discrecionalidad en los concursos para cubrir vacantes.

La iniciativa fue presentada ante el Consejo de la Magistratura, órgano encargado por ley de confeccionar los reglamentos de selección.

Según la cámara empresaria, la medida responde a un reclamo social frente a la opacidad de los concursos públicos y la elevada cantidad de cargos sin titular en los juzgados del país.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, actual vicepresidente y Ricardo Lorenzetti, ministro del cuerpo judicial.

Ejes

Entre los puntos centrales del nuevo reglamento propuesto por la Corte se destaca la implementación de concursos anticipados. Este mecanismo busca evitar que los procesos de selección comiencen recién cuando se produce la vacante, otorgando mayor previsibilidad al sistema judicial.

Asimismo, el proyecto sugiere reducir la incidencia de las entrevistas personales realizadas por los consejeros, una instancia históricamente cuestionada. Para fortalecer la objetividad, se establece que quienes elaboren las consignas de examen no participen en su corrección y se garantice el anonimato de los postulantes mediante sistemas de codificación alfanumérica auditables.

Desde IDEA señalaron que contar con un proceso de selección de jueces transparente es una condición necesaria para evitar arbitrariedades. Para el sector empresarial, esta reacción del máximo tribunal mejora el marco institucional, factor indispensable para promover la inversión y el desarrollo sostenible en la Argentina.