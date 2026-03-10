Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del encuentro internacional Argentina Week, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) presentará en Nueva York el panel “La competitividad de la Argentina a través de la voz de los líderes empresarios”, donde referentes del sector privado compartirán su visión sobre los cambios recientes en la economía argentina y las oportunidades de inversión en el país.

Mariano Bosch, CEO y cofundador de Adecoagro; Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia; Roberto Murchison, presidente Ejecutivo del Grupo Murchison; y Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica, conversarán frente a un auditorio de empresarios e inversores internacionales, con la moderación de Anna Cohen, presidente del Grupo Cohen.

El encuentro se realizará en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York y, durante la charla, analizarán la evolución del contexto macroeconómico, los desafíos en materia de competitividad y el potencial de distintos sectores productivos.

Organizada por la Embajada de la Argentina en los Estados Unidos, la edición 2026 de Argentina Week se desarrolla desde el 9 de marzo en la ciudad de Nueva York con la presencia de líderes empresariales globales, entre ellos CEOs de compañías multinacionales y representantes de fondos de inversión con interés en sectores estratégicos del país.

“Espacios como Argentina Week son un excelente ejemplo de lo que se puede lograr cuando el sector público y el sector privado trabajan de manera coordinada para fortalecer la integración de la Argentina al mundo y construir una agenda de desarrollo de largo plazo”, señaló Santiago Mignone, presidente de IDEA.

La segunda parte de la jornada contará con mesas de conversación sectoriales con la participación de gobernadores de distintas provincias argentinas, quienes presentarán las oportunidades de inversión y desarrollo productivo en sus territorios.

El primer panel abordará energía y oil&gas, con la participación de Horacio Marín, CEO de YPF y los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén); Alberto Weretilneck (Río Negro); Alfredo Cornejo (Mendoza); Juan Pablo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut).

El segundo panel estará dedicado a minería estratégica y minerales, con la participación de los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan); Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

El encuentro se realizará el 12 de marzo a las 8:00 am (EST) en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, ubicado en 12 West 56th Street, New York, NY 10019.