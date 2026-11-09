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Las autoridades del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) participaron este lunes del encuentro del papa León XIV con representantes del sector productivo y laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde valoraron el mensaje del Pontífice en el marco de su visita al país y ratificaron el compromiso del sector privado con el desarrollo nacional.

“Recibimos el mensaje del papa León XIV durante su visita al país como un llamado a renovar nuestro compromiso con la construcción de una Argentina con más oportunidades de desarrollo y diálogo entre todos los sectores”, expresó la entidad en un comunicado.

IDEA remarcó que buscar espacios de colaboración y una visión compartida a partir de las diferencias —en un marco de respeto y evitando la polarización— resulta indispensable para trazar un camino de desarrollo sostenido, paz y justicia en el país.

La institución destacó las palabras del Sumo Pontífice sobre el trabajo como principio rector de la dignidad humana, y reafirmó la responsabilidad central del sector privado en la generación de empleo formal, la promoción de la inversión, la innovación y la ampliación de oportunidades para los sectores más vulnerables.

El comunicado valoró el reconocimiento papal hacia la figura del empresario Enrique Shaw, tomándolo como un ejemplo de solidaridad y construcción del bien común.

Tomando como premisa la responsabilidad intergeneracional señalada por el Papa, IDEA enfatizó que cada decisión adoptada hoy por gobiernos, instituciones y empresarios debe evaluar su impacto directo sobre el futuro que recibirán las próximas generaciones.