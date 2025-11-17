Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expuso el impacto de las políticas del Gobierno de Javier Milei sobre el empleo formal y la actividad empresarial. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, se perdieron 276.624 empleos registrados, lo que equivale a una reducción del 2,81% del total de puestos formales en el país. Esto se traduce en la pérdida de más de 432 puestos laborales por día.

En paralelo, 19.164 empresas cerraron sus puertas en el mismo período, lo que representa una caída del 3,74% en la cantidad de empleadores con personal registrado. Son casi 30 empresas menos por día, reflejando lo que el CEPA califica como una clara “tendencia negativa” en el tejido productivo.

Según el informe, el sector más afectado fue el de Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con una baja de 86.982 puestos. Le siguieron Construcción (-76.292 empleos) y Servicios de transporte y almacenamiento (-59.838 empleos). En términos relativos, Construcción sufrió el mayor impacto, con una caída del 16% en su dotación laboral.

El estudio también detalla que las grandes empresas fueron las que más empleo expulsaron: aquellas con más de 500 trabajadores explican el 68,15% de los puestos perdidos, mientras que las pymes también registraron una fuerte contracción.

En materia empresarial, los rubros más golpeados fueron transporte y almacenamiento, que perdió el 11,9% de sus empleadores; servicios inmobiliarios (-9,9%); y construcción (-8,2%). El CEPA advirtió sobre un “marcado retroceso” en los indicadores clave del empleo formal, en un contexto económico signado por la recesión y la reducción del gasto público.