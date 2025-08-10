Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Crigal afrontará el 29 de agosto una jornada clave para su temporada. El equipo, único representante de la Patagonia en la Primera División del básquet adaptado argentino, recibirá a dos instituciones bonaerenses para disputar el play-in que otorgará un boleto al Super 8, la instancia más importante del año en la disciplina. Por mérito deportivo, la definición se jugará en casa, con partidos programados a las 10:00 y a las 20:00, en una cita que promete alta intensidad y respaldo del público local.

En diálogo con el móvil de La Opinión Austral, el entrenador Luciano Dalla Fontana destacó la relevancia de esta oportunidad: “Queremos llegar bien alto. Estamos preocupados por los rivales, pero ellos también están preocupados por nosotros. Jugamos en casa y eso es lo más importante. Acá no podemos defraudar”, aseguró. El DT recordó un momento clave de la fase anterior: “Ganamos a CILSA de Santa Fe, uno de los candidatos al título, por un punto y con el reloj en cero, gracias a dos simples de Vanessa Salcedo. Ese partido fue bisagra y nos dio el impulso para organizar la definición en Río Gallegos”.

“Somos un equipo totalmente de la provincia, y eso nos representa mucho”.

Dalla Fontana subrayó además el orgullo de contar con un plantel íntegramente santacruceño: “Este año somos un equipo totalmente de la provincia, y eso nos representa mucho. Queremos que la gente venga, que llene la cancha y que se sienta parte de este desafío”. Según el entrenador, el compromiso del plantel y el acompañamiento institucional son claves para afrontar esta instancia: “Siempre agradecidos a la Secretaría de Deportes del Gobierno, que nos apoya con todo lo que necesitamos para competir”.

Como previa al gran día, Crigal brindará una conferencia de prensa el miércoles 13 de agosto a las 20:00 en el quincho del CEPARD, donde se darán a conocer detalles organizativos y se convocará al público a sumarse. “Si nos toca ganar, jugaremos por la zona campeonato. Si nos toca perder, vamos por la permanencia, así que vamos a seguir en competencia. Pero estamos muy confiados en que acá podemos lograr el objetivo”, afirmó el DT.

El llamado está hecho: el 29 de agosto Río Gallegos será sede del evento deportivo por equipos más importante del año en Santa Cruz, y Crigal buscará que la provincia y la Patagonia tengan representación en la fase decisiva del básquet adaptado nacional. “Somos Río Gallegos, somos Santa Cruz, somos Patagonia”, remarcaron desde el club.