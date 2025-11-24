Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El calendario nacional confirma que diciembre tendrá dos fechas de descanso:

Lunes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre por Navidad.

La primera de ellas generará un fin de semana largo en todo el país, mientras que la segunda permitirá organizar celebraciones tradicionales hacia el final del mes. Además, el próximo feriado luego de diciembre será el jueves 1 de enero de 2026, correspondiente al Año Nuevo.

El próximo fin de semana largo: lunes 8 de diciembre

El lunes 8 de diciembre será el próximo fin de semana largo en Argentina. Al caer lunes, generará una pausa extendida ideal para escapadas, actividades turísticas y descanso antes de las Fiestas. Este feriado suele impulsar el movimiento turístico a nivel nacional por su cercanía con el inicio de la temporada de verano.

Navidad 2025: feriado del 25 de diciembre

El segundo feriado del mes será el jueves 25 de diciembre, fecha en la que se celebra la Navidad.

Si bien no generará por sí solo un fin de semana largo, muchas personas aprovechan para solicitar el viernes 26, extendiendo así el descanso y favoreciendo el movimiento turístico en distintos puntos del país.

¿Qué feriado llega después de diciembre?

Una vez finalizado el año, el siguiente feriado será el 1 de enero de 2026, que caerá jueves. Esta jornada marca el inicio del nuevo calendario laboral y es una de las fechas más esperadas para descansar luego de las celebraciones de fin de año.

El feriado adicional en Santa Cruz: 7 de diciembre por las Huelgas Patagónicas

Santa Cruz contará con un feriado extra que ampliará el fin de semana largo. El 7 de diciembre, que en 2025 caerá domingo, es feriado provincial en conmemoración de las Huelgas Patagónicas, uno de los episodios más relevantes en la historia social de la región.

La fecha recuerda los reclamos obreros rurales de la década de 1920 y la posterior represión, hechos que dejaron una profunda marca en la memoria colectiva.

Este día fue instituido como feriado provincial para homenajear a las víctimas y promover la reflexión histórica.

Gracias a esta coincidencia, Santa Cruz tendrá un fin de semana largo de tres días, que se extenderá con el feriado nacional del lunes 8 de diciembre, ofreciendo una oportunidad única para actividades turísticas, culturales y de reconocimiento histórico.