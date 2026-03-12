Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una amenaza de bomba generó este jueves un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso.

Efectivos policiales y especialistas en explosivos desplegaron un amplio procedimiento preventivo con el objetivo de descartar la presencia de artefactos peligrosos en la zona.

“Se escuchó una modulación por amenaza de bomba”, indicaron fuentes policiales a NA.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía Federal. Las mismas fuentes señalaron que “se realizó una minuciosa inspección que arrojó resultado negativo”.

La advertencia se detectó a través del sistema trunking, utilizado para interceptar radiocomunicaciones móviles, lo que derivó en un aviso al 911.

La intercepción ingresó primero por la Policía Bonaerense, que alertó a la Policía de la Ciudad y, posteriormente, a la Policía Federal, ya que el Congreso se encuentra bajo su jurisdicción.

No se dispuso la evacuación debido a que el aviso se vinculó con un sector exterior del edificio.