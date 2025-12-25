Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las ventas de Navidad 2025 en los comercios pymes mostraron un aumento del 1,3% frente al mismo período del año anterior, de acuerdo con los datos que difundió este jueves la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Los negocios aplicaron estrategias comerciales en el 89,3% de los casos. Sin embargo, el consumo se mantuvo moderado y dependió del financiamiento ante el endeudamiento y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares.

Un 32,7% de los comerciantes afirmó que las ventas fueron mejores o mucho mejores de lo esperado. Mientras que el 21,4% indicó que el desempeño resultó peor o mucho peor. El 45,9% consideró que las ventas estuvieron en línea con sus previsiones iniciales.

El panorama general mostró precios más previsibles, pero con demanda concentrada en productos económicos y promociones puntuales. Las herramientas de financiamiento extendido resultaron clave y, en algunos casos, los bonos provinciales lograron compensar parcialmente el impacto de ingresos más ajustados.

El ticket promedio alcanzó los $36.266. El valor más alto se registró en calzado y marroquinería, con $60.041. En librerías, el ticket promedio fue el más bajo, con $34.484.

Respecto al impacto de la Navidad en el balance mensual, el 40,9% expresó que “sumaron, pero no cambiaron el panorama”. Además, el 31,1% sostuvo que “tuvieron un impacto moderado en las ventas mensuales”, mientras que el 21,9% consideró que “fueron claves para impulsar las ventas del mes”. El 6,1% restante señaló que no incidieron en el resultado del período.

Por rubros

En el detalle por rubros, crecieron perfumería (+27,8%), calzado y marroquinería (+3,3%) e indumentaria (+1,3%). En cambio, disminuyeron librería (-1,4%), equipos de audio y video, celulares y accesorios (-4%) y juguetería (-6,6%).

En indumentaria, las ventas subieron 1,3% a precios constantes frente a la Navidad 2024. El sector operó condicionado por el deterioro del poder adquisitivo y el nivel de endeudamiento de los consumidores. Aunque el volumen superó el promedio mensual por factores estacionales, el desempeño quedó por debajo de las expectativas iniciales.

La concreción de compras dependió de financiamiento entre 3 y 12 cuotas y de promociones bancarias. Los comercios enfrentaron desventajas frente a grandes marcas con mayor variedad de ofertas y plazos.

En equipos de audio, video, celulares y accesorios, las ventas cayeron 4% a precios constantes y el ticket promedio fue de $47.088. La demanda se concentró en telefonía móvil y artículos en oferta. El volumen de operaciones se vio limitado por la apertura de importaciones y la baja del poder adquisitivo.

Las ventas se apoyaron en planes de seis cuotas sin interés y descuentos por pago contado. Aún con eventos comerciales locales, los consumidores priorizaron compras vinculadas a necesidades inmediatas.

En calzado y marroquinería, las ventas crecieron 3,3% a precios constantes y el ticket promedio alcanzó $60.041. El mayor movimiento se concentró el 23 de diciembre, con preferencia por artículos de menor costo.

Las financiaciones en cuotas y el uso de bonos provinciales sostuvieron la demanda. Los comercios aplicaron descuentos directos y condiciones flexibles para asegurar operaciones.

Las ventas bajaron 6,6% a precios constantes en Jugueterías.

En perfumería, las ventas aumentaron 27,8% a precios constantes y el ticket promedio fue de $48.414. El sector registró su mayor actividad en cinco días, con picos entre el 22 y el 24 de diciembre. La coincidencia del calendario permitió extender ofertas, complementadas con programas de financiamiento bancario. Se observó una recuperación de fragancias importadas y un desempeño sostenido durante todo el mes.

Las ventas bajaron 6,6% a precios constantes y el ticket promedio fue de $48.800 en Jugueterías. El rubro perdió ventas ante la competencia de canales de bajo costo. Los comercios ofrecieron descuentos de entre 15% y 50% por pago contado y planes en seis cuotas sin interés. Aunque los eventos locales generaron movimiento, no lograron revertir el resultado anual. Predominaron las compras con tarjeta y promociones bancarias.

Por último, en librería las ventas cayeron 1,4% a precios constantes, con un ticket promedio de $34.484. La actividad se concentró en la última semana del período, con compras vinculadas a la temporada y a acuerdos educativos. La financiación en tres cuotas sin interés y los bonos provinciales atenuaron el freno del consumo. Sin embargo, el nivel de facturación no alcanzó las expectativas.

Parte de la demanda migró hacia formatos digitales. Las operaciones fueron mayoritariamente de bajo valor unitario y con descuentos por pago en efectivo.