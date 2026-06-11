No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

El Mundial 2026 ya está en marcha y la expectativa crece en todo el planeta. Este jueves se realizará la esperada ceremonia inaugural de la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá, un torneo que promete marcar un antes y un después en la historia del fútbol.

La primera gran celebración tendrá lugar en el histórico Estadio Azteca, rebautizado oficialmente para el torneo como Estadio Ciudad de México, donde miles de fanáticos vivirán una jornada cargada de música, homenajes y emoción antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

MANÁ Y LA GENTE EN EL ESTADIO AZTECA. ARRANCA EL MUNDIAL. 🍿🚬 pic.twitter.com/yOfM3avvBe https://t.co/jUeRYmu0fG — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 11, 2026

Los hinchas mexicanos ya empezarona llegar al estadio.

¿A qué hora comienza la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 comenzará a las 14:30 (hora local de México) en el Estadio Azteca. Posteriormente, desde las 16:00, se disputará el partido que abrirá oficialmente la competencia entre México y Sudáfrica.

El espectáculo será el primero de una serie inédita de tres ceremonias inaugurales independientes, una en cada país anfitrión: México, Estados Unidos y Canadá.

Un Estadio Azteca histórico

La edición 2026 quedará marcada por un hecho sin precedentes. El Estadio Azteca se convertirá en el único escenario del mundo en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo, luego de haber sido sede de las aperturas de México 1970 y México 1986.

La FIFA eligió este emblemático recinto para dar inicio a la mayor Copa del Mundo de la historia, que reunirá a 48 selecciones y millones de espectadores alrededor del planeta.

La ceremonia tendrá una fuerte identidad mexicana. El elemento visual central será el tradicional papel picado, una de las expresiones culturales más representativas del país.

Además, la reconocida actriz mexicana Salma Hayek participará como embajadora oficial de la FIFA y será una de las encargadas de dar la bienvenida a los aficionados de todo el mundo.

Shakira vuelve a una Copa del Mundo

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la actuación de Shakira. La artista colombiana volverá a formar parte de una ceremonia mundialista tras sus recordadas participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

En esta ocasión interpretará “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, junto al cantante nigeriano Burna Boy.

Los artistas confirmados para la ceremonia inaugural

La organización confirmó una destacada lista de artistas internacionales y mexicanos que participarán del espectáculo:

Maná

Belinda

Los Ángeles Azules

Lila Downs

J Balvin

Ryan Castro

Danny Ocean

Tyla

Alejandro Fernández

Burna Boy

Shakira

Además, durante la ceremonia se realizará el lanzamiento global de “DNA“, el himno oficial del Mundial 2026 que reúne las voces de Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion y EJAE.

Emotivo homenaje a Maradona y Pelé

La ceremonia también tendrá un espacio dedicado a dos de las máximas leyendas de la historia del fútbol: Diego Armando Maradona y Pelé.

A través de imágenes proyectadas en las pantallas gigantes del estadio, se recordarán momentos icónicos como “La Mano de Dios” y el inolvidable Gol del Siglo que Maradona convirtió ante Inglaterra en México 1986.

Asimismo, se rendirá homenaje a Pelé y a la histórica selección brasileña campeona del mundo en 1970.

Para acompañar este tributo estarán presentes dos figuras emblemáticas del fútbol internacional: el brasileño Roberto Rivellino y el italiano Gianni Rivera, quienes simbolizarán la rivalidad y el respeto que marcó aquella recordada final mundialista.

Comienza el Mundial más grande de la historia

Con música, tecnología, cultura y emoción, la ceremonia inaugural del Mundial 2026 promete convertirse en uno de los eventos deportivos más impactantes de los últimos años.

Todo está listo para que el balón vuelva a rodar y comience una nueva edición de la máxima cita del fútbol mundial.