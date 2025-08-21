En vivo: el Senado debate la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica La oposición logró quórum con el apoyo del kirchnerismo, la UCR y bloques provinciales. Si el Senado aprueba el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, ambas leyes quedarán en condiciones de ser promulgadas. Sin embargo, el Gobierno ya adelantó que vetará los proyectos si son convertidos en ley.

Este jueves el Senado de la Nación debate en sesión especial la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, ambas con media sanción de Diputados.

La Cámara alta inició la sesión a las 11 con un temario cargado. La oposición sumó 37 legisladores con el bloque de Unión por la Patria (UxP), parte de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, alcanzando el número necesario para iniciar el debate. Entre los participantes de la reunión de labor parlamentaria encabezada por Victoria Villarruel estuvieron José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio, Bartolomé Abdala, Eduardo Vischi, Pablo Blanco y Alfredo de Ángeli, entre otros.

El eje central es la actualización del presupuesto para universidades públicas y la declaración de emergencia en pediatría y residencias médicas, reclamos que llegaron con fuerte respaldo desde Diputados.

Además, se incluyó la discusión sobre la derogación de decretos de facultades delegadas firmados por el presidente Javier Milei, que ya fueron rechazados en la Cámara baja y que afectan a organismos como el INTI, INTA, Vialidad Nacional, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Financiamiento universitario: qué establece el proyecto

El proyecto de ley garantiza el sostenimiento económico de las universidades públicas de todo el país.

El Poder Ejecutivo deberá recomponer los gastos de funcionamiento al 1 de enero de 2025, ajustados según la inflación informada por el INDEC.

al 1 de enero de 2025, ajustados según la inflación informada por el INDEC. La actualización será bimestral hasta diciembre de 2025.

Los salarios docentes y no docentes deberán actualizarse en un nivel no inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma.

Emergencia pediátrica: impacto en el sistema de salud

La ley declara por dos años la emergencia sanitaria en pediatría y residencias médicas nacionales.

Responde a los reclamos de hospitales como el Garrahan.

Exige la recomposición inmediata de salarios de médicos y residentes , tomando como referencia el poder adquisitivo de noviembre de 2023.

, tomando como referencia el poder adquisitivo de noviembre de 2023. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la medida implicaría un gasto anual de $133.433 millones.

La postura del Gobierno y el oficialismo

Desde La Libertad Avanza, el jefe de bloque Ezequiel Atauche advirtió que el oficialismo votará en contra porque, aseguran, los proyectos “ponen en riesgo el equilibrio fiscal” y forman parte de “un modelo de gasto excesivo que llevó al país a la crisis”.

El presidente Javier Milei ya anticipó que vetará ambas leyes en caso de que el Senado las sancione.