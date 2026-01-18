Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de días de preocupación y un amplio operativo, encontraron con vida a la hermana de Marcos “Huevo” Acuña, quien era intensamente buscada en la localidad neuquina de Zapala. La mujer fue localizada cerca de las 3:25 de la madrugada, en una zona de bardas, al pie de un tanque de agua, según confirmaron fuentes del operativo.

Tras el hallazgo, Fabiana Edith Muñoz fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al hospital de Zapala, donde quedó en observación para controlar su estado general de salud.

Una búsqueda que movilizó a toda la comunidad

La desaparición de la hermana del campeón del mundo con la Selección Argentina y actual jugador de River Plate generó una rápida movilización de fuerzas policiales, a las que se sumaron vecinos, familiares y allegados. Durante las horas previas al hallazgo se realizaron recorridas por distintos sectores de la ciudad y se difundió intensamente el pedido de colaboración para obtener datos que permitieran dar con su paradero.

Según relató Sara, su madre, Fabiana padece esquizofrenia, una condición que incrementó la urgencia y la preocupación durante la búsqueda. Este dato fue determinante para que el operativo se intensificara y se mantuviera activo durante toda la noche.