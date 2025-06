Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con motivo de los 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo y tras el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, se realizó un encuentro de juventudes en la sede del Partido Justicialista (PJ).

“Decían que a Cristina era mala. Una mujer que no se arrodilló, que no les obedeció, que se fue con una plaza llena, que gestionó bien. Ahora, se trata de que vuelva a haber en la Casa Rosada un argentino o una argentina que cuide los porotos de la gente”, definió el titular del Partido Justicialista en la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Máximo Kirchner.

La reunión en el PJ fue conducida por la secretaria de juventudes del PJ Nacional, Valentina Morán. Se sentaron también en la mesa principal María Espassande, Araceli Bellota y Jorge “Topo” Devoto.

Sobre los 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo, Máximo dijo sobre los promotores de aquel intento de golpe de Estado: “No solo fueron capaces de bombardear su país, fueron capaces de asesinar, de fusilar, de apropiarse de bebes”.

Sobre la presencia de juventudes peronistas, Máximo agregó: “Me encanta que el PJ esté así, esto es revitalizar una fuerza política, ver al partido llenos de gente, de pibes”. Y resaltó que “Cristina acompañó y fue acompañada. Acompañó a las mujeres con la AUH, acompañó a los pibes con el Progresar, acompañó a las familias con el ProCrear. Fue un gobierno que trato de no ser un obstáculo en los deseos de la sociedad”, repasó.

Según consignó el diario Crónica, Kirchner aseguró que “Néstor y Cristina se dedicaron a solucionarle la vida a la gente no a meter ex presidentes presos ¡Eso no le cambia la vida a las personas!”.

Desde la sede del PJ, las juventudes salieron luego en caravana hasta la casa de la expresidenta, en San José y Humberto Primo.

Máximo también opinó de la situación de los jubilados y la iniciativa del gobierno de Javier Milei de dar de baja las moratorias: “Se quejan de que están mal las moratorias y yo pregunto ¿Qué hacemos si se las sacan? ¿Qué pasa con esos más de 4 millones de argentinos? No sé puede ser tan insensible y encima pretender que el pueblo no se enoje”.

Por último, puntualizó sobre la causa Vialidad que concluyó con el fallo de la Corte Suprema contra Cristina: “Se han violentado todas las garantías del debido proceso. Nunca pedimos que no se investigue solo que sean jueces imparciales no los amigos de (Mauricio) Macri que iban a jugar a la quinta del ex presidente”.