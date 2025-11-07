Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La banda AC/DC, formada en 1973 en Sídney por los hermanos Malcolm y Angus Young, es una de las agrupaciones más icónicas del rock mundial. Con álbumes clásicos como Back in Black —que superó las 50 millones de copias vendidas en todo el mundo—, el grupo consolidó su estatus de leyenda del hard rock.

Tras su última visita en 2009, el regreso de AC/DC a la Argentina marca un momento histórico para los amantes del género. Con su característico sonido de guitarras potentes y una energía escénica inigualable, la banda promete un espectáculo fiel a su esencia, donde los riffs de Angus Young y la voz rasgada de Brian Johnson volverán a hacer vibrar el Estadio Monumental.

La gira “Power Up Tour”, que acompaña su más reciente álbum de estudio, celebra el legado de más de cinco décadas de rock y confirma que AC/DC sigue siendo sinónimo de potencia, espectáculo y fidelidad a su público.

Detalles del show en Buenos Aires

El concierto se realizará el lunes 23 de marzo de 2026 en el Estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires. La presentación forma parte de la etapa sudamericana de la gira mundial Power Up Tour, que ya agotó entradas en Europa y Norteamérica.

En Argentina, la venta comenzó el viernes 7 de noviembre a las 10 horas a través de la plataforma oficial All Access, y en pocas horas varias localidades se vendieron por completo, confirmando la enorme expectativa del público.

Precios oficiales de las entradas para AC/DC en Argentina

Estos son los valores confirmados por la productora organizadora del show:

Platea Sívori Alta: $ 189.750

Campo General: $ 207.000

Plateas Altas: $ 258.750

Platea Sívori Media: $ 287.500

Campo Delantero: $ 339.250

Plateas Preferenciales: $ 396.750

Los precios varían según la ubicación y la cercanía al escenario. Algunos sectores ya se encuentran agotados, mientras que otros cuentan con disponibilidad limitada. Desde la organización recomiendan adquirir los tickets exclusivamente a través del sitio oficial para evitar fraudes o reventas no autorizadas.

Cómo comprar las entradas

Quienes aún no aseguraron su lugar pueden hacerlo de manera online siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de All Access y crear una cuenta o iniciar sesión.

Seleccionar el sector disponible en el mapa interactivo del estadio.

Completar los datos personales del comprador y verificar los métodos de pago aceptados.

Confirmar la transacción y conservar el comprobante de compra o el correo de confirmación.

Consultar las indicaciones sobre retiro o acreditación digital de las entradas antes del evento.

La productora advierte que los boletos adquiridos fuera del canal oficial podrían no ser válidos para el ingreso, por lo que se recomienda precaución ante posibles estafas.