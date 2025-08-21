Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de un intenso viaje y una experiencia inolvidable, dos referentes del equipo femenino de Hispano Americano se sentaron frente a los micrófonos de LU12 AM680 para compartir su vivencia en el Regional Federal de Futsal Femenino disputado en Bariloche. Allí, el conjunto riogalleguense culminó en el cuarto puesto, tras quedar a un paso de la final en una dramática definición por penales. Aunque el sabor fue agridulce, el balance fue más que positivo: compitieron de igual a igual ante los mejores equipos del país y se ubicaron entre los cuatro mejores de un total de doce participantes.

Florencia Irquen, la arquera del equipo, fue una de las figuras destacadas en la semifinal. En LU12, confesó: “Yo tenía la re fe, siempre le digo a las chicas que podemos, aunque a algunas no les guste ir a penales porque es cuestión de suerte. Atajé dos en la semi, pero no alcanzó. Me duele porque nos llegaron mucho durante todo el torneo y terminé adolorida“. A pesar del esfuerzo, Hispano perdió en esa instancia por 6 a 5 desde los doce pasos, tras empatar 0 a 0 en tiempo regular ante Luna Park de Bariloche.

Un torneo exigente

Por su parte, Daiana Reveco, defensora del equipo, valoró el trabajo colectivo: “Sabíamos que íbamos a llegar lejos. Gracias a que tenemos un plantel formado y a que nuestra compañera Natalia estudia a todos los rivales, pudimos plantear bien los partidos“. También resaltó el trabajo del entrenador Fernando Granatelli, quien asumió con el grupo el desafío de representar a la ciudad.

En cuanto a los resultados, las jugadoras recordaron que vencieron 4 a 1 a Atlético Tucumán en el debut, empataron 4 a 4 con Pringles de Viedma en el segundo juego y superaron 5 a 4 a Gimnasia y Esgrima de Bariloche en el cierre de la fase de grupos. Luego, cayó en semifinales por penales y finalizó cuarta tras perder con Pringles en el partido por el tercer puesto.

“No hay DT como él”

Durante la charla, también hubo lugar para hablar del camino que las llevó a representar al “Celeste”. Muchas de las integrantes del plantel comenzaron su recorrido en el club Liverpool, donde fueron dirigidas también por Granatelli. Cuando el entrenador asumió en Hispano, gran parte del grupo decidió acompañarlo. “Se planteó una charla con Fer. Nosotras decidimos seguirlo porque no hay DT como él“, afirmó Reveco.

En relación a la logística, contaron que parte del plantel viajó en colectivo y otras en auto particular, lo que implicó un esfuerzo adicional. “Fue un viaje muy largo y cansador, pero fuimos con el objetivo claro de competir y que nos vean“, dijeron.

El calendario no se detiene para el plantel femenino de Hispano. Irquen y Reveco adelantaron que el 30 y 31 de agosto viajarán a Las Heras para competir en fútbol 11 federado, representando también al Celeste. Además, continúan con su participación en la Liga Municipal de Futsal, lo que implica mantenerse activas y en constante entrenamiento. “No hay descanso. Seguimos entrenando porque el 11 es ida y vuelta, sí o sí hay que estar preparadas”, remarcaron.

Un grupo que quiere más

Pese a la lógica frustración por haber quedado tan cerca de la final, las jugadoras se mostraron satisfechas por lo alcanzado y orgullosas del nivel del equipo. “Nos bajonea perder por penales porque somos muy competitivas. Pero también estamos felices de haber llegado a esta instancia. Quedamos entre las cuatro mejores del país”, reflexionaron.

Al cierre de la entrevista, ambas agradecieron el apoyo de sus familias y dejaron un mensaje claro: el futsal femenino de Río Gallegos crece a paso firme, con esfuerzo, talento y sentido de pertenencia. Hispano, como institución, sigue marcando el camino y acompañando a un grupo de jugadoras que no solo representan a un club, sino a toda una ciudad.