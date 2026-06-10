La Scaloneta llega afilada a la Copa del Mundo

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La Selección Argentina cerró su preparación rumbo al Mundial 2026 con una contundente victoria por 3-0 ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, en un amistoso que tuvo como grandes protagonistas a Valentín Barco, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Thiago Almada.

La Scaloneta enfrentó al seleccionado de Islandia en un partido marcado por una fuerte tormenta eléctrica previa al inicio, que inundó el campo y puso en duda la realización del encuentro.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni salió con autoridad desde el arranque, aunque el primer aviso fue del conjunto islandés, con un remate de Ellertsson que pasó cerca del travesaño.

Argentina reaccionó rápidamente y abrió el marcador a los 8 minutos. Tras una serie de rebotes en el área, Valentín Barco apareció con un potente remate de media distancia para establecer el 1-0.

Con la ventaja, la Albiceleste controló el ritmo del juego, aunque sin demasiada profundidad en el tramo final de la primera mitad.

En el complemento, Scaloni realizó varias modificaciones para darle aire al equipo: ingresaron Cristian “Cuti” Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, buscando mayor intensidad en todas las líneas.

Lautaro Martínez tuvo una chance clara que dio en el palo, lo que pudo ampliar la diferencia en el marcador.

El regreso de Messi y el 2-0 de penal

A los 20 minutos del segundo tiempo llegó el momento más esperado: el regreso de Lionel Messi, quien volvió a sumar minutos tras su lesión muscular, ingresando desde el banco.

En su primera intervención decisiva, Messi habilitó a Lautaro Martínez, que fue derribado por el arquero islandés dentro del área. El árbitro sancionó penal y el propio capitán argentino lo transformó en gol para el 2-0.

Golazo de contragolpe y 3-0 definitivo

Cuando el partido se acercaba a su final, a los 86 minutos Argentina volvió a golpear con una jugada de alto nivel colectivo. La Albiceleste encontró mal parada a Islandia y construyó un contragolpe perfecto encabezado por Messi y Rodrigo De Paul, que administraron la transición con precisión.

La jugada terminó en los pies de Thiago Almada, quien definió con categoría para sellar el 3-0 definitivo y decorar una actuación sólida del equipo argentino.

Con esta victoria en Alabama, la Selección Argentina cierra su preparación previa al Mundial 2026 con señales positivas: solidez defensiva, variantes ofensivas y el regreso en plenitud de Lionel Messi, quien no solo volvió con gol sino también con participación clave en el juego.

La Scaloneta llega al torneo con confianza, funcionamiento y una goleada que refuerza su condición de candidato.