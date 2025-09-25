Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El periodista Ernesto Tenembaum elogió el trabajo de Crónica TV en la cobertura del triple femicidio de Lara, Brenda y Morena en Florencio Varela. Según el conductor, el canal aporta una mirada distinta que muchas veces los grandes medios no tienen. “Te enterás de cosas por Crónica TV que no te enterás por ninguno de otros medios”.

“Crónica tiene la mirada de los barrios, de la gente más débil, la que peor está, y nos aporta a todos2, dijo y subrayó que, mientras otros medios se enfocan en cuestiones nacionales o internacionales como Washington, la deuda o las retenciones, Crónica TV mantiene un enfoque “desde abajo”, reflejando la realidad de los barrios y de los sectores más vulnerables.

“No estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, pero muchas veces la mirada de Crónica TV aporta al resto del periodismo algo que el resto del periodismo no tiene, que es, insisto, la mirada de los barrios, la mirada de la gente más débil, y nos aporta a todos.”

Tenembaum también destacó la labor del equipo del canal, en particular de Facundo Pedrini, director de noticias: “Es un flaco fantástico, es un periodista de primerísimo nivel, y es el que organiza todo eso, supervisa. La cultura de Crónica TV hace décadas que te enterás de cosas por Crónica TV que no te enterás por ningún otro medio, incluido este.”

El conductor aclaró que sus elogios no buscan desmerecer al resto del sistema mediático, sino resaltar la particularidad y el aporte que medios como Crónica TV hacen al periodismo y a la sociedad: “Generalmente, en estos casos, llegamos detrás de Crónica TV, lo que es un elogio, una expresión de respeto y de admiración por el laburo que hacen cotidianamente.”

La edición de este miércoles de La Opinión Austral también reflejó la importancia de la cobertura y la destacó en su tapa, reforzando el impacto del trabajo periodístico del canal en la provincia.