Escorpión FC transita semanas de definiciones. Con la mira puesta en la segunda mitad del año y, sobre todo, en el Torneo Regional Federal Amateur, la dirigencia abrió el libro de pases y comenzó a mover piezas. La primera confirmación llegó en el arco: Ignacio Gallardo ya se entrena con el plantel en Río Gallegos, con alojamiento y rutina resueltas. “Por ahora él ya está acá. Ya está entrenando con el equipo, ya está alojado”, aseguró a La Opinión Austral un dirigente de la institución, que trazó además el mapa de lo que viene.

El arribo de Gallardo es un paso concreto en un mercado que el “Alacrán” se propuso encarar con decisión firme. El guardameta, oriundo de Baradero, se formó en Excursionistas, tuvo un paso por Flandria y llegó al club luego de su etapa en el Club Luján. Su desembarco apunta a fortalecer un puesto sensible de cara a un calendario que exigirá respuestas inmediatas: primero el Clausura de la Liga de Fútbol Sur; luego, el Regional, donde cada detalle pesa.

Ese equilibrio entre lo inmediato y lo trascendente atraviesa cada decisión. El Clausura asoma como banco de pruebas con puntos en juego: servirá para aceitar asociaciones, fijar sociedades en mitad de cancha y ajustar los automatismos defensivos con Gallardo como voz de fondo. El Regional, en tanto, pedirá jerarquía en los duelos, solidez en áreas y eficacia cuando el partido ofrezca la mínima ventana. De allí el foco en los puestos que el club busca cerrar: dos laterales, un “cinco” que ordene y dos delanteros, los tres rieles que suelen sostener a los equipos que compiten lejos de casa.

Escorpión FC se propuso dar un salto cualitativo y lo expresa en cada definición. El discurso no se despega de la realidad económica del fútbol del interior —cada incorporación requiere gestión, paciencia y acuerdos—, pero tampoco cede en ambición. El mensaje final de la dirigencia lo resume: “Queremos competir. Vamos a hacer el esfuerzo“. La pelota tendrá la última palabra; el camino, está claro, ya comenzó a trazarse.