Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La actriz y empresaria Esmeralda Mitre sorprendió este viernes al revelar que mantuvo un encuentro con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien compartió una charla que combinó lo personal y lo político.

En su cuenta de X (ex Twitter), B relató: “Acá visitando a Cristina, donde tuve el máximo honor y placer y, por sobre todo, máximo agradecimiento, donde tuvimos una charla amena, donde pudimos hablar humanamente de nuestra vida personal de mujer a mujer, de política y de los acontecimientos públicos que están pasando en nuestra patria, la República Argentina”.

La actriz también le dedicó palabras de admiración: “Gracias Cristina por recibirme con tanto amor, se te ve bella como nunca, y con una fortaleza fuera de lo común”. El mensaje estuvo acompañado por dos fotografías del encuentro, lo que generó repercusiones inmediatas en redes sociales y en el ámbito político.

El encuentro de Mitre se da en un momento de alta visibilidad para la expresidenta. Este sábado, distintas agrupaciones sociales, sindicatos, militantes y simpatizantes convocaron a una movilización en San José 1111, esquina donde Cristina Kirchner cumple el fallo de la Corte Suprema de la Nación. La protesta busca mostrar apoyo a la dirigente justicialista a 100 días de la condena judicial en su contra, en un contexto político en el que señalan un debilitamiento del poder del presidente Javier Milei.

La reunión entre Esmeralda Mitre y Cristina Kirchner y la concentración de este fin de semana en el domicilio de la exmandataria evidencian que su figura continúa generando adhesiones, repercusiones y debates en el escenario político nacional.