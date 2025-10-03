Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, salió a dar explicaciones tras las denuncias que lo vinculan con Federico “Fred” Machado, empresario detenido por narcotráfico. En un video publicado este jueves, el economista admitió haber sido “ingenuo”, pero rechazó de plano ser un “delincuente” y acusó a Juan Grabois de montar una “campaña sucia”.

Espert reconoció que conoció a Machado en 2019, cuando lo presentó un tercero como “empresario exitoso”. Dijo que incluso lo trasladó en su avión privado para un viaje a Viena, pero remarcó que ese apoyo no tuvo relación con los 200.000 dólares que recibió tiempo después.

Según su versión, el dinero correspondió a un adelanto de un contrato de consultoría con la minera guatemalteca Minas del Pueblo, firmado en enero de 2020, una vez finalizada la campaña presidencial. Explicó que la transferencia se hizo a una cuenta a su nombre en Estados Unidos, declarada en Argentina, y mediante bancos norteamericanos para garantizar la trazabilidad.

“El pago no fue de Machado, sino de una empresa que necesitaba mis servicios como economista”, subrayó. El trabajo, agregó, nunca se concretó por la llegada de la pandemia.

El libertario aseguró que recién en abril de 2021 se enteró del pedido de captura internacional contra Machado: “Entré en pánico, jamás imaginé algo así. Puedo haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás”.

Por último, apuntó contra Grabois, a quien acusó de reflotar viejas acusaciones y de ensuciar a su familia para justificar su patrimonio: “Mi crecimiento se debe a la herencia de un campo de mi padre fallecido en 2018”.