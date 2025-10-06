Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gobierno formaliza el cambio ante la Justicia

El Gobierno nacional presentó ante el juez Alejo Ramos Padilla la renuncia de José Luis Espert a la candidatura a diputado nacional y propuso a Diego Santilli como reemplazo. Esta decisión tiene implicancias inmediatas sobre la confección y distribución de las boletas electorales en la Provincia de Buenos Aires.

Reimpresión de boletas: un desafío logístico y económico

Fuentes de la Justicia Electoral informaron que ya se encuentran impresas todas las boletas oficiales para las elecciones del 26 de octubre. Reimprimirlas en su totalidad implicaría un gasto estimado de $15.000 millones, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad de este proceso en los plazos establecidos.

FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Implicancias políticas y estratégicas

El reemplazo de Espert por Santilli refleja un movimiento táctico del oficialismo, que busca fortalecer su posicionamiento en una de las provinciales clave para las elecciones nacionales. La jugada también podría modificar alianzas y dinámicas dentro de los espacios políticos de oposición.