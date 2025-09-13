Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano 2022, protagonizó un grave accidente de tránsito la noche del viernes 12 de septiembre, pasadas las 20.30, mientras circulaba en moto sobre la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez. Según las primeras versiones, la motocicleta impactó contra un automóvil conducido por una mujer. Medina llevaba casco al momento del choque y fue trasladado de urgencia al Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Su estado es crítico y debió ser intervenido quirúrgicamente de inmediato. Los médicos lograron estabilizarlo, aunque sufrió severas lesiones en la zona torácica, con compromiso en riñones, hígado y pulmones. También, trascendió que le extirparon el bazo. Permanece internado en la unidad de terapia intensiva, en la cama 8, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado. El hospital dará un parte oficial sobre su evolución este sábado a las 11 de la mañana, confirmaron fuentes médicas.

En la guardia del hospital se encuentra Daniela Celis, su expareja, quien pidió en redes sociales una cadena de oración por la salud del joven de 22 años y padre de las gemelas Laia y Aimé, de un año y ocho meses.

Thiago Medina junto a Daniela Celis y las gemelas.

El siniestro fue de extrema violencia. La fiscalía Nº 1 de Moreno-General Rodríguez, junto con personal de la Comisaría 6ª de Moreno, está a cargo de la investigación, mientras intentan reconstruir la mecánica del accidente. Hasta el momento, no se hallaron registros fílmicos del hecho.