El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos podría decidir suspender el acuerdo con el gobierno de Javier Milei para reactivar el Programa de Exención de Visas, que permitiría a los ciudadanos argentinos ingresar a EE.UU sin necesidad de visa. Esta medida podría sorprender a la comitiva argentina que se dirige a Washington para ultimar los detalles del convenio.

La decisión podría estar vinculada al escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucra a Karina Milei, hermana del presidente, y al exdirector Diego Spagnuolo. Según el portal estadounidense Axios, el secretario de Estado Marco Rubio podría haber cancelado la segunda reunión prevista debido a los audios difundidos, que consideró “vergonzosos”, mostrando preocupación por avanzar en el acuerdo en este contexto.

El gobierno argentino había anunciado el 28 de julio que podría iniciarse el procedimiento para reactivar el beneficio de ingreso sin visa, tras un encuentro entre la secretaria de Seguridad Kristi Noem y representantes del Ejecutivo nacional. Sin embargo, el avance del acuerdo podría verse interrumpido por los cuestionamientos derivados de los audios atribuidos a Karina Milei.

Desde la oficina de prensa del presidente Javier Milei se limitaron a responder que no comentarían detalles de conversaciones diplomáticas privadas, dejando abierta la posibilidad de que las negociaciones puedan retomarse más adelante, una vez despejada la polémica.