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La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego de que la jueza penal juvenil de Lomas de Zamora, Marta Pascual, suspendiera por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en el territorio bonaerense, tal como adelantó Noticias Argentinas.

“En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, lanzó la exministra de Seguridad en su cuenta de la red social X.

El oficialismo apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“También tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias“, remarcó.

Y cerró: “Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”.

Previo a la decisión de la magistrada, la funcionaria había celebrado en sus redes la puesta en marcha del nuevo régimen. “DESDE HOY NO IMPORTA LA EDAD: SI DELINQUÍS, LAS PAGÁS“, afirmó y destacó: “Entró en vigencia el Régimen Penal Juvenil. Se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace”.

Luego recordó: “Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad”, pero “hoy (eso) empieza a cambiar porque la Ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos”.

Luis Petri, diputado nacional del oficialismo.

Por su parte, otro que usó las redes sociales para cuestionar a la justicia de la provincia de Buenos Aires fue el diputado nacional Luis Petri. “El kirchnerismo una vez más del lado de los delincuentes” y añadió “E l nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la Provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo. Aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla. Las víctimas no pueden seguir pagando la improvisación y el abandono de Kicillof y la Justicia provincial. Hagan cumplir la ley!”, enfatizó.