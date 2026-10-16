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Los Martín Fierro de la Música 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), tuvieron su primera edición en el complejo Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial con sus enviados Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose, quienes dialogaron con las figuras centrales de una ceremonia que reunió a artistas, periodistas y referentes del espectáculo.

“Me enteré por Faro Latino que es la gente que trabaja conmigo y fue muy emocionante sobre todo porque hacía poquitos días que había fallecido nuestro representante entonces fue una locura. Estamos muy orgullosos, pero nos sentimos raros (de participar)”, expresó Eugenia Quevedo, a La Opinión Austral, sobre la nominación a Mejor Banda de Cuarteto antes de recibir el galardón que compartió con DesaKTa2 tras un empate en la votación.

“Hoy el cuarteto es uno de los géneros más fuertes, lo sentimos así. Hay grandes referentes. Mi primer referente en el cuarteto claramente fue la Mona Jiménez. Gracias a Dios, tuve el privilegio de tener un cassette de él con el que empecé a introducirme en la música, sin tener el conocimiento iba y ponía el cassette porque me gustaba bailar sus canciones. Creo que a partir de ahí fue un antes y un después en la música”.

Sobre cómo articula su carrera artística con la maternidad, expresó: “Hacemos todo lo que está a nuestro alcance, mi esposo (Juan Toloza) es músico, toca en la banda. Fuimos aprendiendo, con las experiencias, con los shows, nos fuimos dando cuenta de un montón de cosas que podíamos mejorar, de hecho lo fuimos haciendo, hemos bajado un poco la intensidad del laburo, tratando de estar muy presente en todas las cosas importantes que haga nuestra hija“.

“Los días libres acompañamos mucho con salidas, juegos, estamos muy presentes, los momentos de calidad son los que realmente importan y los que ella va a tener de recuerdo. El que tenemos es un trabajo donde no estamos mucho tiempo en casa entonces hay que compensarlo”, concluyó.