Evitta Luna, actriz, comediante y creadora de contenido uruguaya, dialogó con La Opinión Austral en la alfombra negra de los Premios Martín Fierro de los Canales de Streaming, que se realizan este domingo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

La joven, que ganó popularidad en Argentina a través de TikTok y del canal de streaming OLGA, expresó que se sentía “muy chill, tranquila, contenta y con ganas de pasarla bien”. Al ser consultada sobre quién podría quedarse con el Martín Fierro de Oro, respondió con su característico sarcasmo y entre risas: “Yo”.

También habló acerca de los proyectos previstos para 2026: “Voy a dormir mucho, descansar y escribir una obra de teatro, una serie, seguir grabando ficciones y esas cosas que salen el año que viene. Estoy muy contenta con lo que está pasando”.

Para cerrar, comentó que la obra la desarrollará junto a un amigo, el mismo que diseñó su vestido para la gala: “También es actor. La vamos a escribir juntos en febrero y además una serie. Lo mío es más horizontal, pensado para una plataforma”.