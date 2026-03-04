Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la segunda jornada del juicio oral a cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina acusados por su presunta responsabilidad en el hundimiento y posterior implosión del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes, este miércoles declaró el capitán de navío (destituido), Claudio Javier Villamide.

La defensa se realizó en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, lugar donde inició el histórico juicio este martes. Ante los magistrados presidido por el juez Mario Reynaldi, de la provincia de Santa Cruz, acompañado por los vocales Enrique Baronetto, de Comodoro Rivadavia, Luis Alberto Giménez, también de Santa Cruz, y Guillermo Adolfo Quadrini, de Tierra del Fuego.

Al tomar la palabra, Villamide indicó: “Durante el año 2017 me desempeñé como comandante de la fuerza de submarinos” y añadió: “Los cargos que se me hacen son injustos, son falsos y yo soy inocente”. Seguidamente, afirmó: “Cumplí con mi deber, cumplí con la doctrina de submarinos, con los reglamentos y con los procedimientos”.

La acusación en su contra

Cabe destacar que al capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide, quien se desempeñó como titular del Comandando de la Fuerza de Submarinos (COFS) y Autoridad de Control Operativo de las Unidades Submarinas entre el 21 de febrero y noviembre de 2017, se le atribuye haber omitido las diligencias necesarias y propias del cargo en lo relativo al alistamiento y mantenimiento de las unidades submarinas, en particular del ARA San Juan, en presunto incumplimiento del Reglamento Orgánico de la Armada (RG-1-007) y del Reglamento Orgánico del Comando de la Fuerza de Submarinos (R.A-9-202), al no lograr el adecuado y correcto alistamiento del SUSJ, pese a haber tomado conocimiento —por parte de su antecesor, el capitán de navío Carlos Humberto Acuña— del estado de mantenimiento de las unidades.

Haber permitido que la unidad y su tripulación participaran de la Orden de Operaciones COFS 04/17, contribuyente de la Orden de Operaciones del Comando de la Flota de Mar 14/17 “C”, entre octubre y noviembre de 2017, pese a: el conocimiento sobre el vencimiento del mantenimiento doctrinario previsto (18 meses); el pedido de ingreso a dique seco formulado por el capitán de fragata Pedro Fernández mediante Nota N° 02/17 “S” (27/03/2017); la falta de pruebas de mar de máxima profundidad y velocidad y de pruebas hidráulicas de válvulas de casco y tuberías, que limitaban la operación a 100 metros de profundidad, conforme el mensaje naval “R” 070910NOV2016; y las deficiencias registradas en la navegación del 1 al 19 de julio de 2017, informadas por Nota 60/17 “C” (17/08/2017).

Noticia en desarrollo.