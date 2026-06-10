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La programación mundialista comenzará el jueves 11 de junio con el partido inaugural del Grupo A entre México y Sudáfrica, que se disputará desde las 15 horas. La cobertura continuará el viernes 12 a las 21 horas con el choque entre Estados Unidos y Paraguay por el Grupo D, uno de los duelos que despierta gran expectativa en el continente americano.

La agenda seguirá el sábado 13 de junio a las 18.10 horas con la presentación de Brasil frente a Marruecos por el Grupo C. La selección brasileña, una de las máximas candidatas al título, será protagonista de uno de los encuentros más esperados de la primera fecha.

El domingo 14 de junio ofrecerá una doble propuesta para los amantes del fútbol. A las 16.30 horas, Países Bajos se enfrentará a Japón por el Grupo F, mientras que a las 19.30 horas será el turno del compromiso entre Costa de Marfil y Ecuador, correspondiente al Grupo E, un duelo de especial interés para el público sudamericano.

La cobertura especial continuará el lunes 15 de junio con otros dos encuentros destacados. Desde las 13 horas, España debutará frente a Cabo Verde por el Grupo H, mientras que a las 19 horas Arabia Saudita y Uruguay cerrarán la jornada en otro compromiso correspondiente a esa misma zona.

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