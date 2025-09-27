La ministra de Seguridad de la Nación se refirió al brutal caso que conmociona al país y confirmó que ya fue detenido uno de los integrantes de la banda. “Estamos ayudando a la policía de la provincia de Buenos Aires en lo que nos van pidiendo. Ayer se capturó a uno de los integrantes de esta banda asesina y salvaje. Seguimos trabajando para que no quede impune”, expresó Bullrich.

Consultada sobre los indicios del pequeño J., la funcionaria prefirió ser cauta: “La verdad que no son cosas que podamos decir, vamos a mantener esa información en reserva”.

Finalmente, destacó la articulación entre Nación y Provincia: “Estamos colaborando con la fiscalía y la policía bonaerense, el Ministerio de Seguridad acompaña en todo lo que nos pidan”.

Noticia en desarrollo