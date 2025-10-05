Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

De Río Gallegos a la liga indonesia: una carrera internacional

Jarred Shaw, originario de Dallas, Texas, tuvo un paso destacado por Hispano Americano de Río Gallegos durante la temporada 2016/17, donde se consolidó como una pieza clave del equipo. Su llegada al club fue anunciada en septiembre de 2016, convirtiéndose en el segundo extranjero confirmado para aquella temporada. Proveniente de la D-League de Estados Unidos, Shaw ya había mostrado su potencial en equipos como los Santa Cruz Warriors, además de su trayectoria en la NCAA con Oklahoma State y Utah State.

Tras su paso por Argentina, Shaw continuó su carrera profesional en ligas de Turquía, Japón, Túnez, Tailandia y finalmente Indonesia, donde se convirtió en una estrella del Prawira Bandung, equipo con el que logró el campeonato nacional en 2023.

Arresto en Indonesia por consumo médico de cannabis

En mayo de este año, Shaw fue arrestado en Yakarta por posesión de 132 ositos de goma con cannabis, que utilizaba como tratamiento para la enfermedad inflamatoria crónica Crohn. La policía incautó un total de 869 gramos de los dulces, acusándolo de pertenecer a una red internacional de narcotráfico, delito que en Indonesia puede implicar pena de muerte.

“Cometí un error estúpido”, reconoció Shaw desde su celda, admitiendo que su consumo médico de cannabis, aunque necesario para aliviar su dolor, se convirtió en un grave problema en un país con leyes antidrogas extremadamente estrictas.

La dura vida en prisión y la esperanza de regresar

El jugador de 2,38 metros se encuentra en una celda con otros 12 reclusos, en condiciones difíciles y opresivas. A pesar de la situación, Shaw mantiene la esperanza de volver a la cancha: “Acabo de cumplir 35 años, pero todavía me siento joven. Me encantaría volver a jugar al baloncesto”, afirmó.

Su experiencia en Hispano Americano de Río Gallegos y en otras ligas internacionales refleja la magnitud de su carrera y la pasión por el deporte que lo acompañó desde sus primeros años en Estados Unidos.

Un caso que alerta sobre derechos humanos

La situación de Shaw ha generado atención internacional. Activistas y organizaciones como Last Prisoner Project denuncian que miles de personas en todo el mundo enfrentan sentencias extremas por delitos relacionados con el cannabis, violando derechos humanos fundamentales.

Stephanie Shepard, representante de la organización, sostuvo: “La historia de Jarred Shaw evidencia un problema global: personas condenadas severamente por consumir cannabis, incluso con fines médicos, enfrentando castigos desproporcionados y peligrosos para sus vidas”.

Reflexión sobre la justicia y el tratamiento médico

El caso de Shaw no solo pone en juego su vida, sino que también plantea un debate sobre la desproporcionalidad de las leyes antidrogas en países como Indonesia y la necesidad de garantizar tratamientos médicos justos. Su trayectoria, iniciada en lugares como Río Gallegos, y su actual situación judicial ilustran cómo decisiones médicas personales pueden tener consecuencias extremas en contextos legales draconianos.