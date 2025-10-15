Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 61° Coloquio de IDEA se pone en marcha este miércoles en Mar del Plata bajo el lema “A competir, producir, innovar”. Como cada año, el evento reunirá a los principales referentes del mundo empresarial, económico y político para analizar los desafíos del país y las oportunidades para impulsar la inversión y el crecimiento.

Durante tres jornadas, el encuentro contará con la participación de destacados oradores nacionales e internacionales, paneles sobre productividad, innovación, empleo y políticas públicas, y espacios de debate donde se espera que el Gobierno brinde señales claras sobre el rumbo económico.

Caputo, en el centro de la escena

Uno de los momentos más esperados será la exposición del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se presentará de manera virtual, a través de videollamada. La decisión del titular del Palacio de Hacienda de no asistir presencialmente despertó especulaciones sobre la posibilidad de que utilice su participación para adelantar anuncios económicos o explicar las próximas medidas del Gobierno. Su alocución será mañana jueves cerca del mediodía en el 2 día del Coloquio Idea.

Fuentes cercanas al Ministerio no descartaron que el funcionario realice comunicados previos, lo que mantiene la incertidumbre sobre el momento exacto en que se conocerán las definiciones económicas. En el mercado financiero, en tanto, hay expectativa por la reacción de los bonos, el dólar y las acciones frente a lo que pueda surgir del Coloquio.

Expectativa empresarial y política

El Coloquio de IDEA se consolida cada año como un espacio de diálogo entre el sector privado, el Gobierno y la oposición. En esta edición, los organizadores remarcaron la importancia de “recuperar la confianza, la previsibilidad y las reglas claras” para impulsar la inversión y el empleo.

Además de Caputo, se espera la participación de otros funcionarios nacionales y provinciales, líderes sindicales, economistas y representantes de cámaras empresarias. Los debates estarán centrados en cómo lograr un crecimiento sostenido, mejorar la competitividad y fortalecer la institucionalidad en un contexto económico desafiante.