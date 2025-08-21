Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El tradicional Council of the Americas contará con la participación de destacados representantes del sector privado y funcionarios nacionales. La presidenta y CEO de AS/COA, Susan Segal, y el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman, estarán presentes en la apertura junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La jornada comenzará a las 8:45, con palabras de apertura a cargo de Grinman, Segal y Macri. Posteriormente disertará el ministro de Economía, Luis Caputo, seguido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Panel de inversiones estratégicas

Bajo la temática “Grandes Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Argentino”, empresarios como Juan Martín Bulgheroni, Guillermo Caló, Martín Genesio y Martín Pérez de Solay debatirán sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con foco en los sectores minero y energético.

A las 10:35 se realizará un diálogo con representantes de organismos multilaterales, entre ellos CAF, Inter-American Development Bank e International Finance Corporation.

Luego, el escenario será para otros dos ministros del Gobierno: Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad, y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado.

El discurso de cierre, que genera gran expectativa entre empresarios y medios, estará a cargo del presidente Javier Milei a las 12:20.