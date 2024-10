Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, a la Comisión Permanente de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación fueron invitados especialistas en la temática sobre marco normativo para la industria del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones y sus derivados.

Uno de los invitados a esta “reunión informativa” es el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, de la que también participarán los diputados integrantes de esa comisión. La misma está prevista para las 12:00, en la sala 6 del 3º piso del anexo “A” de la Cámara Baja.

Según se indicó, será con el objeto de dar inicio al estudio del proyecto registrado con el número de Expediente 5.855 D 2024, de “Ley Marco Normativo para la Industria del Hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones y sus derivados“.

El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Este encuentro viene precedido del que se realizó semanas atrás en la Comisión de Energía y Combustibles, donde se avanzó en la composición de un marco normativo para garantizar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. En esa ocasión, el Gobierno nacional estuvo representado por el que hasta ese momento era el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, luego reemplazado por María Tettamanti. También había participado el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Entre los objetivos del proyecto, cuya redacción fue girada desde distintos bloques del Senado, se remarca la intención de “contribuir con los procesos de descarbonización de las matrices energética y productiva, impulsando la utilización del hidrógeno de bajas emisiones“, “incentivar el desarrollo de toda la cadena de valor del hidrógeno de bajas emisiones” e “impulsar la competitividad internacional, adoptando altos estándares de calidad“.

Durante el debate en Diputados, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, había señalado que por el momento “no hay un marco normativo porque no hay demanda“, pero que “hoy la Argentina es pionera en el mundo en materia de hidrógeno verde y sería una lástima perder una oportunidad histórica de picar en punta con un marco normativo amigable, que no implica un costo fiscal exorbitante, sino que emparda lo que plantea el RIGI, pero va más allá de lo que planteamos como una política de Estado, entendiendo que tenemos ventajas comparativas que son verdaderamente importantes”.

Juan Carlos Vilallonga, miembro fundador de la PlataformaH2 Argentina

Otro de los invitados este martes es el exdiputado y actual referente de Plataforma H2 Argentina, Juan Carlos Villalonga, quien semanas atrás le había dicho a La Opinión Austral que era fundamental que las nuevas autoridades de Energía de la nación “reconozcan la oportunidad que representa el hidrógeno y comprendan la necesidad de instrumentos que permitan aprovecharlo”. “Es crucial que el Gobierno brinde un sólido apoyo político a este emergente sector, a diferencia de otros regímenes que se enfocan en industrias ya consolidadas, como la del gas y la minería”, había dicho.