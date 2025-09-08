Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el dólar oficial en el Banco Nación las pizarras para que los ahorristas minoristas accedan el dólar a través de los bancos mostraron una cotización de $ 1.400 para la compra y $ 1.460 para la venta, en promedio.

Ese el precio que fijaron las entidades apenas habilitaron sus pantallas de hombanking para iniciar las operaciones de este lunes tras la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Esta cotización lo ubica en el techo de la banda, donde el Banco Central está habilitado a intervenir. Se trata de una fuerte suba de $80 respecto al cierre del viernes, en la previa de las elecciones, y un nuevo récord nominal desde la salida del cepo en abril pasado.

En estos momento se desarrolla una reunión de gabinete y se espera por definiciones.

La primera señal se tuvo con el dólar cripto superando los $ 1.400 apenas comenzaron a conocerse los primeros números extraoficiales que dan cuenta de la amplitud del resultado. Por su parte, los ADRs caen 12% en las cotizaciones pre market. El riesgo país apunta a llegar a los 1000 puntos por la venta de bonos por parte de los inversores.

Por otra parte, el dólar cotizaba para la venta a $1.457 en ICBC, a $1.460 en Galicia y a $1.470 en Santander, mientras que en Mercado Pago se mantenía en $1.400.