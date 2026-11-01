Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional confirmó la nómina de los diplomáticos que encabezarán la comitiva oficial ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania. La delegación estará integrada por el embajador Mario Oyarzábal, titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, y la embajadora Betina Pasquali, quien fue designada en el rol de coagente para participar de las audiencias orales fijadas para los días 10 y 11 de noviembre.

Durante las jornadas, la representación argentina formalizará la demanda para exigir la suspensión inmediata de las tareas de extracción petrolera que el Reino Unido desarrolla de manera unilateral en el área circundante a las Islas Malvinas. El reclamo apunta a frenar el avance del proyecto hidrocarburífero “Sea Lion” en la Cuenca Norte, una iniciativa comercial promovida por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

La embajadora Betina Pasquali, quien fue designada en el rol de coagente.

El núcleo de la controversia radica en la concesión de licencias por parte de la potencia británica sobre la plataforma continental argentina, la cual representa la prolongación natural del territorio nacional. Si bien la Argentina no requiere que el organismo determine la soberanía territorial del archipiélago —materia que se canaliza en los ámbitos diplomáticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)—, sí demanda el estricto cumplimiento de los derechos soberanos sobre los recursos del lecho y subsuelo marino reconocidos por la CONVEMAR. El Estado nacional sostiene que, existiendo una disputa de soberanía reconocida a nivel global, ninguna potencia ocupante puede disponer unilateralmente de recursos no renovables.

Tribunal internacional

Constituido a partir de la firma de la CONVEMAR en 1982, el TIDM opera como un órgano jurisdiccional independiente encargado de resolver controversias sobre navegación, fronteras oceánicas, protección ambiental marina y administración de recursos minerales y vivos. El cuerpo colegiado está compuesto por 21 juristas internacionales elegidos bajo parámetros de distribución territorial y equidad entre los distintos regímenes jurídicos del planeta. Actualmente integran el organismo magistrados de Camerún, Chile, Brasil, Países Bajos, China, Rusia, Ucrania, Italia, Japón, India y la Argentina.

El embajador Mario Oyarzábal, titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería.

La representación nacional dentro de dicho cuerpo colegiado recae en la jueza argentina Frida María Armas Pfirter, especialista en Derecho Internacional del Mar y excoordinadora general de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), quien asumió su magistratura en el tribunal internacional en octubre de 2023.

Las audiencias en Hamburgo forman parte del seguimiento prioritario que La Opinión Austral realiza sobre la causa Malvinas y la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur, en una cita judicial decisiva para la posición diplomática de la Patagonia y del país.