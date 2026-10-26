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La Cámara Federal decidió que dos de las denuncias del Gobierno por la explotación de petróleo en las Islas Malvinas se tramiten en conjunto, para evitar “pronunciamientos contradictorios” sobre la soberanía del país.

El juez Eduardo Farah resolvió un conflicto de competencia y concedió que las causas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 pasen a quedar bajo la órbita del Juzgado Federal N° 12, subrogado por Julián Ercolini, informó la Agencia Noticias Argentinas.

La primera denuncia fue realizada por la Cancillería contra la petrolera británica Desire Petroleum, por la explotación en el yacimiento Sea Lion. La otra apunta a la explotación de petróleo en otro sector de la plataforma continental argentina por parte de otra empresa, sin permisos del Gobierno argentino.

Pese a que Ercolini rechazó la competencia, Farah consideró que “la similitud esencial de los objetos procesales de ambas causas determina la pertinencia de su acumulación”.

“Las actividades denunciadas en una y otra no son más que distintas manifestaciones de un mismo fenómeno, consistente en emprendimientos económicos a desarrollarse en áreas cercanas a las Islas Malvinas en base al otorgamiento de autorizaciones que nuestro país considera ilegítimas”, expresó.

Además, apuntó la importancia de evitar “pronunciamientos contradictorios” ya que ambas denuncias se refieren a “los derechos de nuestro país sobre las Islas Malvinas“.

“Siendo su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía en ellas un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, la necesidad de evitar pronunciamientos contradictorios cobra aquí una particular importancia, en virtud de las eventuales repercusiones de lo que se resuelva pueda tener en la política permanente del Estado argentino sobre el asunto”, sumó el juez.