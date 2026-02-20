Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tres personas sufrieron heridas tras la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería, situada en el barrio porteño de San Nicolás, donde operan once móviles.

El parte oficial señaló que el episodio ocurrió esta tarde en el edificio de la Avenida Paseo Colón 533. Tres pacientes presentaron quemaduras, dos de los cuales fueron trasladados al Hospital Argerich, mientras que una cuarta persona fue asistida con oxígeno.

El informe detalló que la encomienda contenía tres paquetes recibidos cuatro meses atrás. Uno de los bultos, que permanecía bajo resguardo en el piso once, detonó y obligó a evacuar el edificio por prevención.

No existen sospechosos identificados. El destinatario era el excomandante mayor Diego Gasparutti, director de la institución entre 2021 y 2022, retirado desde hace cuatro meses. Este mediodía ingresó al establecimiento para retirar el envío que explotó, precisó NA.

Asimismo, la causa se investiga como averiguación de estrago e intimidación pública, una calificación provisoria. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, acudió al lugar y mantuvo un intercambio con el titular del SAME, Alberto Crescenti, sin formular declaraciones ante la prensa.

Trabajaron en el operativo Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad, Policía Federal, el jefe de explosivos de esa fuerza, el superintendente de Bomberos, un oficial superior de Investigaciones y agentes de la División Unidad de Investigación Antiterrorista. El llamado al 911 ingresó a las 13.24; a partir de ese momento intervinieron el SAME y los primeros efectivos.

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, con intervención de Verónica Lara, quien ordenó actuaciones a la Policía Federal Argentina, a través del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA).

Los peritos efectuaron la detonación controlada de un segundo paquete, que no contenía explosivos. La causa, por el momento, permanece caratulada como “Estrago e intimidación pública”.